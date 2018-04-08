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FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE PASKALYA AYİNİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 01:34 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Hristiyanların en eski ve en önemli bayramı kabul edilen Paskalya bayramı nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.  Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetiminde başlayan ve 3 saat süren törende dualar edildi ve ilahiler okundu.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Hristiyanların en eski ve en önemli bayramı kabul edilen Paskalya bayramı nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetiminde başlayan ve 3 saat süren törende dualar edildi ve ilahiler okundu. Ayine, başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkeden İstanbul'a gelen çok sayıda kişi katıldı.

Görüntü Dökümü:
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- Mum yakılması
- Dua edilmesi
- Rumca ilahiler okunması
- Bartholomeos detay
- Genel ve Detaylar

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