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Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Ayini düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

HRİSTİYANLARIN en eski ve en önemli bayramı kabul edilen Paskalya bayramı nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.

Akın ÇELİKTAŞ İstanbul,(DHA) HRİSTİYANLARIN en eski ve en önemli bayramı kabul edilen Paskalya bayramı nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetiminde başlayan ve 3 saat süren törende dualar edildi ve ilahiler okundu. Ayine, başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkeden İstanbul'a gelen çok sayıda kişi katıldı.

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