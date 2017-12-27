Fenerbahçe avantaj elde etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 2-0 yenerek, rövanş öncesi avantaj elde etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya rotasyonlu bir kadroyla çıkan sarı-lacivertli takım, mücadelenin ilk yarısını golsüz tamamladı. İkinci yarıda 78 ve 88. dakikalarda Roberto Soldado ile goller bulan sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kupada rövanş maçları, 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak.

- Penaltı itirazı

Karşılaşmanın 37. dakikasında yaşanan bir pozisyonda sarı-lacivertli futbolcular, uzun süre hakeme itirazda bulundu.

Ceza yayı dışında topla buluşan Mathieu Valbuena'nın meşin yuvarlağı düzelttikten sonra yaptığı vuruşta, top savunmadan geri döndü.

Bu pozisyonda topun rakibinin eline çarptığını savunan Valbuena ve takım arkadaşları, uzun süre hakem Arda Kardeşler'e itiraz etti.

- Giuliano ve Soldado kupada ilk kez sahada

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Giuliano ile İspanyol golcü Soldado, ilk kez bir Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.