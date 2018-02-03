Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (FB - Gençlerbirliği maçı canlı izle)

Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 20. hafta maçında 3 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı yayıncı kuruluş Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Gençlerbirliği maçını şifresiz izleme detayları haberimizde.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Süper Lig 20. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sezonun en uzun yenilmezlik serisini 12 maç ile elinde bulunduran Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında taraftar desteği ile galip gelmek istiyor. Fenerbahçe-Gençlerbirliği muhtemel onbirleri, takımların son durumları, cezalı, sakat oyunlar ve FB - Gençlerbirliği maçı online izleme linki haberimizde. Peki Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Süper Lig yayıncı kuruluşu Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını aynı zamanda Digitürk Play üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. FB - Gençlerbirliği maçı online izlemek için aşağıdaki linkten haftalık maç satın alıp bu maçı evinizden şifresiz olarak seyredebilirsiniz.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 5'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 17 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

Ligde 12 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı canlı izle

FENERBAHÇE'DE SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!

Fenerbahçe'de sakatlık nedeniyle stoper bölgesinde yaşanan sıkıntı devam ediyor. Sol dizinde oluşan kıkırdak bozulması nedeniyle sahalara dönmesi 3 haftayı bulacak Martin Skrtel forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Portekizli stoper Luis Neto ve sezonu kapatan genç futbolcu Yiğithan Güveli'den de teknik direktör Kocaman faydalanamayacak.

Elinde tek stoper Roman Neustaedter kalan Kocaman, Trabzonspor maçında Mehmet Topal'ı, Akın Çorap Giresunspor karşılaşmasında ise Josef de Souza'yı savunmanın ortasına çekmişti. Kocaman'ın stoperde bu ikisi isimden birine Neustaedter'in yanında şans vermesi ve buna göre orta saha kurgusunu değiştirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Giuliano Victor de Paulo, Vincent Janssen ile Şener Özbayraklı'nın da sakatlıkları devam ediyor.

Öte yandan, Fenerbahçe'de üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Gençlerbirliği karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Medipol Başakşehir deplasmanında cezalı duruma düşecek.