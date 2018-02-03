Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (FB - Gençlerbirliği maçı canlı izle)

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Süper Lig 20. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sezonun en uzun yenilmezlik serisini 12 maç ile elinde bulunduran Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında taraftar desteği ile galip gelmek istiyor. Fenerbahçe-Gençlerbirliği muhtemel onbirleri, takımların son durumları, cezalı, sakat oyunlar ve FB - Gençlerbirliği maçı online izleme linki haberimizde. Peki Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 20. hafta maçında 3 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı yayıncı kuruluş Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Gençlerbirliği maçını şifresiz izleme detayları haberimizde.
Fenerbahçe, haftaya 37 puanla lider Medipol Başakşehir'in 5, ikinci Galatasaray'ın ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada girdi.
Ligde 12 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 5'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 17 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi.
Son 6 lig maçında aldığı üçer galibiyet ve beraberlikle çıkışa geçen Gençlerbirliği, 20 puanla 14. sırada yer alıyor. Başkent ekibi ligde son yenilgisini geçen yıl 24 Kasım'da Osmanlıspor karşısında 2-0'lık skorla yaşadı.
Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı ise Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Süper Lig yayıncı kuruluşu Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını aynı zamanda Digitürk Play üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. FB - Gençlerbirliği maçı online izlemek için aşağıdaki linkten haftalık maç satın alıp bu maçı evinizden şifresiz olarak seyredebilirsiniz.
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı canlı izle
FENERBAHÇE'DE SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!
Fenerbahçe'de sakatlık nedeniyle stoper bölgesinde yaşanan sıkıntı devam ediyor. Sol dizinde oluşan kıkırdak bozulması nedeniyle sahalara dönmesi 3 haftayı bulacak Martin Skrtel forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Portekizli stoper Luis Neto ve sezonu kapatan genç futbolcu Yiğithan Güveli'den de teknik direktör Kocaman faydalanamayacak.
Elinde tek stoper Roman Neustaedter kalan Kocaman, Trabzonspor maçında Mehmet Topal'ı, Akın Çorap Giresunspor karşılaşmasında ise Josef de Souza'yı savunmanın ortasına çekmişti. Kocaman'ın stoperde bu ikisi isimden birine Neustaedter'in yanında şans vermesi ve buna göre orta saha kurgusunu değiştirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Giuliano Victor de Paulo, Vincent Janssen ile Şener Özbayraklı'nın da sakatlıkları devam ediyor.
Öte yandan, Fenerbahçe'de üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Gençlerbirliği karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Medipol Başakşehir deplasmanında cezalı duruma düşecek.
FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ 90. MAÇI
Lig tarihinde bugüne dek 89 kez karşılaşan iki ekipten, Fenerbahçe 45, Gençlerbirliği 15 kez kazandı. Taraflar arasındaki maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe'nin attığı 155 gole, Gençlerbirliği 92 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.
Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 34 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 25'ini kazandı, 6'sında berabere kaldı.
FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Mehmet Topal, İsmail, Josef, Oğuz Kağan, Dirar, Alper, Aatıf, Fernandao
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Politevich, Alper, Serdar, Scekic, Guidileye, Uğur, Khalili, Aydın, Deniz
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