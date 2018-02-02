Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Gençlerbirliği ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, 3 gruba ayrılarak 5'e 2 ve pas çalışması yaptı. Daha sonra çift kale maç oynayan oyuncular, idmanın son bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli takım, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
(AA)
FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına 11 ilde operasyon
Furkan Vakfı'na kayyum atandı!
80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'
Karşınıza çıkarsa yemeden bir kez daha düşünün!
AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı belli oldu
Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu
Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı
Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!
NASA kadrajındaki gizemli cisim
Muharrem İnce'den 2019 bombası: CHP Genel Başkanı seçilirsem...
Okuyucu Yorumları 0 yorum