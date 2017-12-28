Fenerbahçe - İstanbulspor maç özeti izle: Fenerbahçe, İstanbul'u Soldado'nun golleri yendi!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında konuk ettiği İstanbulspor’u 2-0 yendi ve tur için önemli bir avantaj elde etti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 78 ve 89. dakikalarda Roberto Soldado kaydetti. Fenerbahçe - İstanbulspor maçının rövanşı 16-17 veya 18 Ocak 2018 tarihlerinin birinde İstanbulspor’un sahasında oynanacak.

Fenerbahçe maça; Carlos Kameni, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Mehmet Topal, Samed Karakoç, Mathieu Valbuena, Alper Potuk, Fernandao on biriyle başladı. Fenerbahçe - İstanbulspor maç özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

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FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

10. dakikada İstanbulspor atağında Zeki’nin ceza alanı sağ çaprazından verdiği ara pasında Ali Çolak’ın son çizgiye yakın bölgede dar açıdan vuruşunu yaptı, Kameni topu kornere çeldi.

21. dakikada sol kanattan ceza alanına kat eden Hasan Ali, Fernandao ile ver kaç yaptıktan sonra topu, penaltı noktasındaki Alper’e gönderdi ancak savunma araya girdi ve tehlikeyi önledi.