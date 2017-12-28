Fenerbahçe - İstanbulspor maç özeti izle: Fenerbahçe, İstanbul'u Soldado'nun golleri yendi!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında konuk ettiği İstanbulspor’u 2-0 yendi ve tur için önemli bir avantaj elde etti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 78 ve 89. dakikalarda Roberto Soldado kaydetti. Fenerbahçe - İstanbulspor maçının rövanşı 16-17 veya 18 Ocak 2018 tarihlerinin birinde İstanbulspor’un sahasında oynanacak.
Fenerbahçe maça; Carlos Kameni, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Mehmet Topal, Samed Karakoç, Mathieu Valbuena, Alper Potuk, Fernandao on biriyle başladı. Fenerbahçe - İstanbulspor maç özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe - İstanbulspor maç özeti izlemek için tıklayınız
10. dakikada İstanbulspor atağında Zeki’nin ceza alanı sağ çaprazından verdiği ara pasında Ali Çolak’ın son çizgiye yakın bölgede dar açıdan vuruşunu yaptı, Kameni topu kornere çeldi.
21. dakikada sol kanattan ceza alanına kat eden Hasan Ali, Fernandao ile ver kaç yaptıktan sonra topu, penaltı noktasındaki Alper’e gönderdi ancak savunma araya girdi ve tehlikeyi önledi.
35. dakikada orta sahada Mehmet Topal’ın kazandığı topta Fernandao ceza alanı sol tarafından son çizgiye hareketlendi ve topu içeri çevirdi. Savunmadan seken top ceza alanı içindeki Alper’in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top direk dibinden auta gitti.
37. dakikada Valbuena’nın ceza alanı önünden çektiği şutta top, ceza alanı içinde İstanbulsporlu oyuncunun koluna çarptı. Hakem bu pozisyona devam kararı verirken; oyuncularımızın itirazları oldu.
39. dakikada Valbuena’nın sağ köşeden kullandığı kornerde Martin Skrtel sert bir kafa vuruşu yaptı, top üst direkten oyun alanına döndü.
41. dakikada ani gelişen İstanbulspor atağında ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Halil Çolak şutunu çıkardı, top yandan auta gitti.
42. dakikada Alper Potuk sol kanatta kazandığı topu ceza alanına çevirdi, genç oyuncumuz Samed’in gelişine vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
58. dakikada Samed’in sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkteki Alper dar açıdan kafa vuruşu yaptı. Kaleci ilk anda kontrol edemediği topu çizgide yakaladı.
62. dakikada gelişen İstanbulspor atağın da İbrahim ceza alanı dışından şansını denedi, Kameni gole izin vermedi.
64. dakikada Valbuena ceza alanı dışı sağ çaprazından ortasını yaptı, Giuliano’nun kafa vuruşunu kaleci güçlükle kurtardı.
70. dakikada rakip yarı sahada topu kazanan Josef de Souza, ceza alanı içindeki Soldado’ya pasını verdi. Bu oyuncu da bekletmeden hemen önündeki Giuliano’ya pasını verdi ancak Brezilyalı oyuncu istediği vuruşu yapamadı ev top kalecide kaldı.
78. dakikada ceza alanı önündeki Giuliano’nun sol çapraza ortasında savunma arkasına sarkan Soldado’nun vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
89. dakikada Hasan Ali’nin uzaktan çektiği şut savunmadan sekti ve savunma arkasına sarkan Soldado yaptığı gelişine vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.
90+2. dakikada sol kanattan ceza alanına giren ve çalımlarla önünü boşaltan Giuliano'nun vuruşunda top üstten auta gitti.
Stat: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir
Fenerbahçe: Kameni, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Samed Karakoç, Mehmet Topal, Josef de Souza, Valbuena, Alper Potuk (Dk. 60 Giuliano), Fernandao (Dk. 68 Soldado)
İstanbulspor: Okan Koçuk, Kubilay Aktaş, Wellington, Yalçın Kılınç, Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay, Onur Ergün, Oğuzhan Berber, Cajic (Dk. 80 Eslem Öztürk), Halil İbrahim Çolak (Dk. 76 Zafer Şensoy), İbrahim Yılmaz (Dk. 84 Bougouhi)
Goller: Dk. 78 ve 88 Soldado (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 5 Cajic, Dk. 75 Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor) Dk. 12 Skrtel (Fenerbahçe)
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