Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda transfer

İSTANBUL (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe, ABD'li oyuncu Lynetta Kizer'i renklerine bağladı.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli ekip, WNBA takımlarından Connecticut Sun forması giyen 1,93 metre boyundaki Lynetta Kizer'i transfer etti. 27 yaşında Kizer, 15 Şubat'ta Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil olacak.
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi, daha önce Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray formaları giymişti.
Bosna Hersek pasaportu da taşıyan Kizer, 2017 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bu ülke adına mücadele etmişti.
(AA)
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