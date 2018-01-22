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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda transfer

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:18 | Son Güncelleme 24 dakika önce

- Sarı-lacivertli takım, ABD'li oyuncu Lynetta Kizer'i kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe, ABD'li oyuncu Lynetta Kizer'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli ekip, WNBA takımlarından Connecticut Sun forması giyen 1,93 metre boyundaki Lynetta Kizer'i transfer etti. 27 yaşında Kizer, 15 Şubat'ta Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil olacak.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi, daha önce Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray formaları giymişti.

Bosna Hersek pasaportu da taşıyan Kizer, 2017 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bu ülke adına mücadele etmişti.

(AA)

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