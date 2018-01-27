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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Rize'de

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 23:06 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Rize Fenerbahçeliler Derneği üyeleriyle ile bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Rize'de

RİZE (AA) - Süper Lig'in 19. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Rize Fenerbahçeliler Derneği üyeleriyle buluştu.

Sarı-lacivertli takımla Trabzon'a gelen Yıldırım ve yöneticilerden Mahmut Uslu, Önder Fırat, Ozan Balaban, Metin Doğan ile Selim Sapan, kara yoluyla Rize'ye geçti.

Yıldırım ve beraberindekiler, bir restoranda Rize Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Asım Çillioğlu ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Çillioğlu, Yıldırım'a el yapımı gemi maketi, Yıldırım da Çillioğlu'na futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Rize bizim için ayrıcalıklı bir şehir. Her zaman burada kendimizi evimizde gibi hissettik. Rizelilerin çoğu Fenerbahçelidir. Bundan dolayı da her zaman gurur duyuyoruz." dedi.

Toplantıya, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı da katıldı.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

(AA)

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