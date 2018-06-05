RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na Ali Koç'un seçilmesiyle ilgili, "Fenerbahçe Kulübü'nün başarısı, güçlü olması, Türk sporu açısından bizim için çok önemli. Özellikle olimpiyatlar ve amatör branşlar için önemli." dedi.

Osman Aşkın Bak, 24 Haziran seçimleri kapsamında geldiği Rize'nin Ardeşen ilçesinde Ardeşen Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Hakan Gültekin'den bilgi aldı. Bak, daha sonra esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaf ziyareti sırasında sokak arasında futbol oynayan çocukları bir süre izleyen Bak, daha sonra aralarına dahil olarak çocuklarla oynadı. Bak, oyun sonrasında çocuklara forma ve futbol topu dağıttı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilmesinin ardından Ali Koç'u telefonla arayarak tebrik ettiğini belirtti.

Bakan Bak, Fenerbahçe'deki seçime ilişkin "Herkesin konuştuğu önemli bir seçimdi. Fenerbahçe Kulübü, Türk futbolunda önemli bir yere sahip. Fenerbahçe Kulübü'ne uzun yıllar başkanlık etmiş Aziz Yıldırım başkanlıktan ayrıldı. Yerine delegelerin onayı ile Ali Koç seçildi. Fenerbahçe Kulübü yeni ufuklara yürüyor. Fenerbahçe Kulübü'nün başarısı, güçlü olması, Türk sporu açısından bizim için çok önemli. Özellikle olimpiyatlar ve amatör branşlar için önemli." diye konuştu.