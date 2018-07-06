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Fenerbahçe Müzesi'nden hırsızlık girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 11:59 | Son Güncelleme

Müzedeki şampiyonluk kupalarından birini, bulunduğu cam bölmeyi kırarak aldıktan sonra yakalanan kişinin 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı - Sanık Şahin: - "Benim amacım hırsızlık değildi. Protesto amacıyla yaptım. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Müzesi'ndeki şampiyonluk kupalarından birini, bulunduğu cam bölmeyi kırarak aldıktan sonra yakalanan kişinin "mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Halit Şahin ile avukatı katıldı. Duruşmada müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Şahin, "Benim amacım hırsızlık değildi. Protesto amacıyla yaptım. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tolga Altuntaş da, sanığın üzerine atılan hırsızlık suçunun unsurlarının gerçekleşmediğini belirterek, "Müvekkilim protesto amaçlı hareket etmektedir. Suç kastı yoktur. Mala zarar verme konusunda da bir kasıt yoktur orada. Müvekkil kupayı almaya çalışırken camı kırma kastı yoktur. Camı açmaya çalışırken patlıyor." diye konuştu.

Müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin avukatı Abrurahim Erol ise, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Davaya katılma talebimiz vardır. Camın kırılmasına ilişkin herhangi bir zarar tazmini yoktur. Zararın miktarını bilmiyorum ama yaklaşık 2 metre yüksekliğinde, 1.5 metre genişliğinde bir camdır. Araştırıp öğrenebilirim." şeklinde konuştu

Mahkeme hakimi, müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin suçtan zarar görme ihtimaline karşı katılma talebinin kabulüne karar verdi.

Dernek avukatına meydana gelen zarar miktarını 15 gün içinde bildirmesi için süre verilmesine karar veren mahkeme, aynı süre içinde zararın tazmin edileceği banka hesap numarasının da bildirilmesine hükmetti.

Mahkeme, hesaplanan zarar miktarının sanığa tebliğ edilerek, bildirilen hesap numarasına yatırması için bir sonraki celseye kadar süre verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

- Duruşma sonrası açıklama

Davanın bitmesinin ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan sanık Halit Şahin, "Bize ait olan, Trabzonspor'a ait olan kupadan bahsediyoruz. Fenerbahçe'de emanet duran kupayı çalmak değil, almak. Çünkü zaten çalınmış olan bir emanetti. Ben emaneti aldım. Alınabileceğini daha doğrusu gösterdim. Yani bir Trabzonspor taraftarı eğer derdi kupaysa ve almaksa gider alır." dedi.

Sanık Şahin'in avukatı Tolga Altuntaş ise, müvekkilinin amacının kupa çalmak olmadığını savunarak, "Fenerbahçe'nin şampiyon ilan edilmesine karşı bir protesto eylemi. Bu protestolarımız da zaten 7 yıldır sürmektedir. Haklarımızı alana kadar Trabzonspor taraftarı bunun peşinden gidecektir." dedi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halit Şahin'in 11 Ocak 2017 tarihinde müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi içerisinde bulunan halka açık müzeye girdiği anlatıldı.

Şahin'in müzeye girdikten sonra 2010-2011 sezonu lig şampiyonluğu kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alarak "kupa bizim, Trabzon" diye bağırdığı kaydedilen iddianamede, görevlilerin müdahale ederek kupayı elinden aldıkları kaydedildi.

Şüpheli Şahin'in bu şekilde üzerine atılı "mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarını işlediği savunulan iddianamede, 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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