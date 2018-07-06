Fenerbahçe Müzesi'nden hırsızlık girişimi davası

Müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin avukatı Abrurahim Erol ise, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Davaya katılma talebimiz vardır. Camın kırılmasına ilişkin herhangi bir zarar tazmini yoktur. Zararın miktarını bilmiyorum ama yaklaşık 2 metre yüksekliğinde, 1.5 metre genişliğinde bir camdır. Araştırıp öğrenebilirim." şeklinde konuştu

Tolga Altuntaş da, sanığın üzerine atılan hırsızlık suçunun unsurlarının gerçekleşmediğini belirterek, "Müvekkilim protesto amaçlı hareket etmektedir. Suç kastı yoktur. Mala zarar verme konusunda da bir kasıt yoktur orada. Müvekkil kupayı almaya çalışırken camı kırma kastı yoktur. Camı açmaya çalışırken patlıyor." diye konuştu.

Mahkeme hakimi, müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin suçtan zarar görme ihtimaline karşı katılma talebinin kabulüne karar verdi.

Dernek avukatına meydana gelen zarar miktarını 15 gün içinde bildirmesi için süre verilmesine karar veren mahkeme, aynı süre içinde zararın tazmin edileceği banka hesap numarasının da bildirilmesine hükmetti.

Mahkeme, hesaplanan zarar miktarının sanığa tebliğ edilerek, bildirilen hesap numarasına yatırması için bir sonraki celseye kadar süre verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

- Duruşma sonrası açıklama

Davanın bitmesinin ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan sanık Halit Şahin, "Bize ait olan, Trabzonspor'a ait olan kupadan bahsediyoruz. Fenerbahçe'de emanet duran kupayı çalmak değil, almak. Çünkü zaten çalınmış olan bir emanetti. Ben emaneti aldım. Alınabileceğini daha doğrusu gösterdim. Yani bir Trabzonspor taraftarı eğer derdi kupaysa ve almaksa gider alır." dedi.

Sanık Şahin'in avukatı Tolga Altuntaş ise, müvekkilinin amacının kupa çalmak olmadığını savunarak, "Fenerbahçe'nin şampiyon ilan edilmesine karşı bir protesto eylemi. Bu protestolarımız da zaten 7 yıldır sürmektedir. Haklarımızı alana kadar Trabzonspor taraftarı bunun peşinden gidecektir." dedi.