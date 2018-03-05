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Fenerbahçe Orduevi'nin işgaline ilişkin davada yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 16:56 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fenerbahçe Orduevi'nin işgaline ilişkin davada yargılanan eski üsteğmen Kayhan Korkmaz “Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme, davada yargılanan 36 erin ise beraatine karar verdi.

Fenerbahçe Orduevi'nin işgaline ilişkin davada yeni gelişme

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Orduevi işgal mahkeme

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
meclıstekı fetöcü üsteymenlere sıra gelecekmı
@karakemal1944 sana ne zaman gelecek?
@karakemal1944 ---AAA GELCKE BEKLE onlar övünce sorun yok kandırıldık der o kadar ama masum halk 1 yıl yatar sonra yargılanır sonra salarlar o masumun işi varmış ailesi dağılmış herşeyi kaybetmiş binler onbinler e kardeşim madem senin ki suç değil senin övgülerin zamanında o zaman onbinlerce masumu da salın .
Süper olmuş... bence Adalet yerin bulmuş. Er darbe başarılı olsa generalmi olacaktı zaten...
Erler ihtilal planlayamaz ,Üsteğmen planlayabilir mi, o da emir kulu değilmi.Bu hukuksuzluğu umarım düzeltecek bir babayiğit çıkar....
@mumumus ÜSTEĞMEN RÜTBESİNE SAHİP bir kişi kanunu veya kanunsuzluğu ayıramayac kadar acemiyse vahki ona emanet edilen mehmetciklerime..
Bugüne kadar tutulması hataydı,askerde erin görevi üstünün emrini yerine getirmek , emir sorgulama diye bir sorumluluğu yoktur,emri yerine getirmeme diye bir şansıda yoktur,bu ülke nüfusunun kadın ve çocukları çıkartırsan hadi bir kaç tanede deliyi çıkartırsan nereden baksan %35-40 a yakını askerlik yaptı,bu işleri bilir.
tebrikler... işte böyle olacak...
HANİ HİÇ BİR ER TUTUKLU DEĞİLDİ
@blade_558 tutuksuz yargılanıyor sığır
FETÖNÜN SIYASİ AYAGINA NE ZAMAN SIRA GELECEK
işte adalet bu
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