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FENERBAHÇE TARAFTARINDAN KOMBİNELERE HÜCUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 12:35 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA Fenerbahçe'de 2018-19 sezonu kombine kartları, yenileme ve kongre üyelerinin öncelikli satış süreçlerinin tamamlanmasının ardından, genel satışa bugün açıldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
Fenerbahçe'de 2018-19 sezonu kombine kartları, yenileme ve kongre üyelerinin öncelikli satış süreçlerinin tamamlanmasının ardından, genel satışa bugün açıldı.
Yaklaşık 5 bin kombinenin bugün satışa sunulduğu Ülker Stadyumu'nun önünde gece yarsından itibaren uzun kuyruklar oluşturan Fenerbahçe taraftarının kombine biletlerini kısa sürede bitirmesi bekleniyor.
Bu sezon toplam 39 bin kombine kartın satışa sunulduğu süreçte, yenileme ve kongre üyelerinin öncelikli satış günlerinde satılan toplam kombine kart sayısı 31 bin kişiye ulaştı.
2018-19 sezonunda Ülker Stadyumu Migros Alt Tribünü'nde yalnızca öğrenci taraftarların yer alacağı, özel olarak oluşturulan Öğrenci Tribünü için 3 bin 97 kişilik kontenjan belirlendi. Bu tribünün kombine satışı ise 16 Temmuz 2018 Pazartesi gününden itibaren satışa çıkarılacak. Şu ana kadar satılmış yaklaşık 31 bin kombine ile beraber, öğrenci tribünü için belirlenen 3 bin 97 kişilik kontenjandan geri kalan yaklaşık 5 bin kombine ise bugün genel satışa açıldı.
Kombine biletlere yoğun ilgi gösteren sarı lacivertli taraftarlar, erken saatlerde stadyum önüne geldiklerini ve yeni sezon için satışa çıkan kombine biletlerine yoğun ilgi olduğunu vurguladılar. Uzun bilet kuyruklarının oluştuğu stadyum çevresinde taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç lehine de tezahüratlar yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (spor bülteninde geçildi)
-Taraftarlardan kombine bilet açıklaması
-Detaylar

03.07.2018 - 11.49 Haber Kodu : 180703064

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