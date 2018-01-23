Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Dünü izinli geçiren sarı-lacivertli takımın, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana sakatlığı bulunan Giuliano Victor de Paulo, Şener Özbayraklı, Vincent Janssen, Yiğithan Güveli, Uygar Mert Zeybek ve Luis Neto'nun yanı sıra izinli olan Nabil Dirar katılmadı. Martin Skrtel de tedbir amaçlı dinlendirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda bir süre pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma organizasyonu üzerinde durdu. İstasyon koşularının da yer aldığı kanat çalışmalarının ardından oyuncular, yarı sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
(AA)
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