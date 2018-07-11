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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 14:02 | Son Güncelleme

Sarı lacivertli ekip, İsviçre'deki ilk antrenmanını yaptı

LOZAN (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları için geldiği İsviçre'nin Lozan kentinde ilk antrenmanını yaptı.

İlk yarım saati basına açık gerçekleşen antrenman öncesinde teknik direktör Phillip Cocu, oyuncularına saha ortasında kısa bir konuşma yaptı.

Hollandalı teknik adamın, futbolculara kamp dönemindeki beklentilerini aktardığı belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Elinden geçirdiği operasyon nedeniyle İstanbul'da bulunan sarı-lacivertlilerin İspanyol santrforu Roberto Soldado, antrenmanda yer almadı.

Geçirdiği fıtık operasyonu nedeniyle İstanbul'daki antrenmanlarda takımdan ayrı olan Mehmet Topal, İsviçre'deki ilk antrenmanda takımla çalıştı.

Fenerbahçe, Lozan'daki çalışmalarını akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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