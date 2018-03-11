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Fenerbahçeli Ahmet de kentsel dönüşüm mağduru!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

İstanbul Fikirtepe’de kentsel dönüşüm projesinden 2 daire satın alan basketbolcu Ahmet Duverioğlu, 450 bin TL ödedi. İnşaat durunca tüketici mahkemesine başvuran sporcu, parasını geri istedi

Fenerbahçeli Ahmet de kentsel dönüşüm mağduru!

İstanbul’daki kentsel dönüşümün gözdesi Fikirtepe’de mağdur olan binin üzerinde aile, evsiz kaldıklarını belirterek eylem yapmıştı. Bu mağdurlardan birinin de Fenerbahçe forması giyen milli basketbolcu Ahmet Duverioğlu olduğu ortaya çıktı. Duverioğlu, 2007’nin mart ayında Selimoğlu İnşaat’ın Brooklyn Life projesinden 140 bin TL peşinat ödeyerek 2 daire satın aldı. Ardından aylık taksitleri ödemeye başlayan ünlü basketbolcu, toplam 450 bin TL ödeme yaptı. Ancak proje temel aşamasında kaldı. Ekonomik sıkıntılar yaşan Selimoğlu İnşaat Pana Yapı ile ortak olsa da inşaatta bir ilerleme olmadı. Taksitleri ödemeye devam eden Duverioğlu, avukatları aracılığıyla tüketici mahkemesine başvurdu.

‘HAZİRANDA TESLİM’

Avukatlar Eyüp Başkan ve Fulya Büyükyörük’ün mahkemeye sunduğu dilekçede, Duverioğlu’nun yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiği ancak inşaatın temelde kaldığı ve anahtar teslim tarihi olan 24 Haziran 2018’e kadar bitirilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Bu nedenle, peşinat ve taksitler halinde ödenen toplam 450 bin TL’nin geri ödenmesi talep edildi. Vadesi gelmeyen toplam 540 bin TL senedin ödemesinin durdurulmasına karar verilmesi istendi.

TEDBİR KARARI

Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre tüketici mahkemesi, 540 bin TL ödemenin durdurulmasına, ayrıca senetlerin icra takibine konulmaması için de tedbir kararı konulmasına hükmetti. Mahkeme, Duverioğlu’nun ödediği 450 bin TL’nin geri istemesiyle ilgili yargılamanın eylül ayında başlamasını kararlaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Duverioğlu istanbul Fikirtepe

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Fikirtepe bölgesinde binlerce mağdur var Mağdur Fenerbahçe forması taşıdığında mı mağdur oldu?
belki bundan dolayi sesinizi duyurursunda dua et fenerbahceye
editor cok aptalca baslik atiyorsunuz tarafsiz oldugunuzu dusundugum icin sizden takip ediyorum haberleri ama bu gidisle silecem sizi rica ediyorum sacmalamayin
Bu kadar saçma yorum yapmayın artık ya.Sizin gibiler yüzünden ülkede ayrımcılık had safhada.Tüküreyim fb sine de gs sine de bjk sine de. Millet açlıktan kırılıyor.Savas ortamındayız sen gel hala fb de.Yaziklar olsun.
AKP nin KENTSEL DÖNÜŞÜM diye gazlayıp MÜTEAAHHİTLERE MİLLETİ,BELEDİYELERİN EMSAL ARTIŞI ADI ALTINDA DA ŞEHİRLERİ PLANLARI-İMARI TAHRİP EDEREK ŞEHİR VAHŞETLERİNİN İŞLENDİĞİ ASIRDAYIZ. RTE İSTANBUL da yapılan bir MEDENİYETLER ŞURASINDA İTİRAF ETMİŞ İDİ. RTE'nin İTİRAFI VE İHANETLERİNİN BEDELİNİ MİLLET ÖDÜYOR. ŞEHİRLERİMİZDE İMARLI-PLANLI olan mahalleler maalesef bu iihanetlerle yaşanmaz hale geliyoor.
TÜRKİYE neyini konuşuyormuş bu haberin ne saçma bir başlık
2007 yılında ahmet düverioğlu 13 yaşında almış daireleri maşallah yazık ya yapacağınız habere
istanbul da bu rant sayesinde binlerce insan zengin olurken yada haksız kazanç elde ederken, milyonlarca insan da hem yaşam kalitesini, gelecegini, umutlarını kaybediyor. kısa vadede birileri kazanırken ( rantçılar) uzun vadede cocuklarımız kaybedıyor..
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