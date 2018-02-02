Fenerbahçeli futbolculardan, taraftarların çağrısına destek

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcular Mehmet Topal, Roman Neustaedter ve Josef de Souza, sarı-lacivertli taraftar gruplarının destek bildirisinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli takımın oyuncuları, zorlu maçların önemine değinerek, taraftarlardan desteklerine devam etmelerini istedi.

Oyunculardan Mehmet Topal, taraftar gruplarının yayımladığı bildirinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Aslında bunu birkaç ay önce yapsaydık çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Biz, birlikte olursak güçlüyüz. Eğer, bölünmeler, ayrılmalar olursa bu takıma olumsuz bir şekilde yansır. Ancak birlikte olursak, bazı şeyleri başarabiliriz. Bizim başarılı olmamızı istemeyen insanları, ancak birlikte olarak yenebiliriz. Taraftarlar sonuna kadar bize desteklerini esirgemesinler. Gücümüzün son damlasına kadar mücadele edip, inşallah şampiyonluğu taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zorlu bir periyoda girdiklerini vurgulayan Mehmet Topal, "İkinci yarının başlamasıyla zorlu bir periyoda girdik. Önümüzde rakiplerimizle oynayacağımız önemli maçlar da var. Takım halinde iyi hazırlandık. İnşallah yarın Gençlerbirliği maçını da kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.