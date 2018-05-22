Fenerbahçeli Mehmet Topal'dan huzurevi sakinlerine iftar

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli milli futbolcu Mehmet Topal ve eşi Selda Topal, Semiha Şakir Huzurevi ve Maltepe Huzurevi sakinlerine iftar verdi.
Topal çiftinin 6 yıldır geleneksel olarak düzenlediği "Huzurevi Buluşmaları" iftar programı, Sarıyer Eski Büyükdere İskelesi'nde gerçekleşti.
Semiha Şakir Huzurevi ile Maltepe Huzurevi sakinlerinin katıldığı iftar davetinde, semazen gösterisi yapıldı.
Metin Özülkü Orkestrası ile Eda Özülkü, Yeşim Salkım, Suzan Kardeş ve Ferda Anıl Yarkın'dan oluşan "Çılgınlar Kulübü"ün sahne aldığı davette, huzurevi sakinlerinin istediği şarkılar seslendirildi.
Huzurevi sakinlerinin de piste çıkarak eğlendiği davette, Wilma Elles çiçek ve kolonyadan oluşan hediyelerini huzurevi sakinlerine dağıttı.
- İftara ünlü isimler de katıldı
İftara katılan İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, Mehmet-Selda Topal çiftine teşekkür ederek, "Hani hayırlı evlat derler ya siz de huzurevi sakinleri için hayırlı evlatlarsınız. 6 yıldır her ramazanda onların yüzlerini güldürüyorsunuz. Siz onların dualarındasınız ve kıymetlilerisiniz." ifadelerini kullandı.
Noğay, Topal çiftine huzurevi sakinlerinin yaptığı bir tablo ve çiçek hediye etti.
İftarın sürpriz konuğu olan UEFA EURO 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi ve Ampute A Milli Takım oyuncusu Barış Telli de gecenin finalinde sahneye çıktı. Telli, Ampute Milli Takımı'nda Avrupa şampiyonluk maçında giydiği formayı Mehmet Topal'a hediye etti.
Davete, aralarında Wilma Elles'in eşi Kerem Göğüş ve ikizleri, Tuğba Melis Türk ile kardeşi Mustafa Türk, Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç, Özlem Yıldız, Ümit Erdim, Saruhan Hünel, Serap Paköz, Elif Ece Uzun, Selvi Serttaş, Gurur Aydoğan, Başak Güroz ve Zeynep Mansur gibi ünlü isimler de katıldı.
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