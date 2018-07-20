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Fenerbahçeliler Günü'nde nikah masasına oturdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 00:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçeliler Günü'nde nikah masasına oturdular

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Fenerbahçe taraftarı bir çiftin nikahı, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde saat 19.07'de kıyıldı.

İlçede yaşayan ve evlilik kararı alan Meltem Kaçmaz (22) ve Halil Yeşilyaprak (29) çiftinin nikahları, evlerinin bahçesinde düzenlenen törenle kıyıldı.

Nikah memuru Nevzat Efe'nin kıydığı nikahta genç çift, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde saat 19.07'de nikah defterine imza attı.

Damat Halil Yeşilyaprak, AA muhabirine, Fenerbahçe aşkının adeta babadan kalan bir miras olduğunu söyledi.

Çocukluğundan beri Fenerbahçeliler Günü'nde evlenmeyi hayal ettiğini anlatan Yeşilyaprak, şöyle konuştu:

"Hep çocukluk hayalimdi, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde saat 19.07'de evlenmek. Eşim de bu isteğimi kabul etti ve sevdiğim insanla bu özel günde evlendik. Artık benim için 19 Temmuz'un iki ayrı önemi olacak. Biri eşimle evlilik yıl dönümüm, bir de gönül verdiğim takımın kuruluş yıl dönümü. Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim."

Gelin Meltem Kaçmaz da bu özel günün kendileri için de artık daha özel olduğunu dile getirerek, "Bana bu isteğini söyledi. Ben de Fenerbahçeli olarak kabul ettim. Bizim için artık bu tarihin iki ayrı önemi var." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Domaniç Fenerbahçeliler Günü Kütahya

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