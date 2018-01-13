Fenerbahçe'nin Antalya kampı sona erdi

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısı için Antalya'da yaptığı hazırlık kampını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde 5 Ocak'ta başladığı kampta 9 gün boyunca ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Kampta, takımda düşünülmeyen Hollandalı oyuncu Robin van Persie ile Ozan Tufan yer almadı. Hollandalı golcü oyuncu Vincent Janssen ise sakatlığından dolayı kamp boyunca takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe, kampta bir hazırlık maçı yaptı. Sarı-lacivertliler, Arnavutluk ekibi Kukesi ile 2-2 berabere kaldı.

Kukesi ile yaptığı maçın ardından yola çıkan sarı-lacivertli kafile, Antalya Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından, İstanbulspor'la yapacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına 15 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

(AA)