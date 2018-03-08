HABER

Feray’ın adı parkta yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 19:51 | Son Güncelleme

MERSİN’de, geçtiğimiz yıl öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin’in (23) adının verildiği parkın açılışı '8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirildi.

Feray’ın adı parkta yaşatılacak

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, geçtiğimiz yıl öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin’in (23) adının verildiği parkın açılışı '8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirildi.
Merkez Mezitli ilçesinde Yeni Mahalle’deki törende gözyaşları içerisinde söz alan Feray Şahin’in annesi Aysel Şahin, "Böylesi bir günde ne söylenir ki? Sözün bittiği yerdeyiz. İsmi bu parkta kendisi hep kalbimizde olacak. Ben Türkiye’den sadece adalet istiyorum. Öldürülen bütün kadınlar için adalet istiyorum. Başka Feray'lar öldürülmesin istiyorum. Biz 23 yaşında gencecik kızımızı kaybettik ama başka analar ağlamasın istiyorum" diye konuştu.
'ŞİDDETE DUR DEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, kadına yapılan şiddete dur demek için çalıştıklarını kaydederek, şunları söyledi:
"Feray Şahin belediyemizde staj yaparken genç yaşında öldürüldü. Bizde bir yere isminin verilerek hatırlanması konusunu Belediye Meclis toplantımızda dile getirdik. Bu kızımız sizin bir evladınız olabilirdi. Yarın kızınızın adının Feray olmayacağını kimse kestiremiyor. Kadın şiddeti ve cinayeti son buluncaya kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Şairimizin dediği gibi ‘Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek’ bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Cinsiyet eşitliği konusunda mücadele etmemiz gerekiyor. Kadınlara yapılan şiddete dur dememiz gerekiyor. Daha kısa bir süre önce maalesef ülkemizde çok güldüğü bahane edilerek öldürülen kadınımız oldu. Hiçbir insanımız şiddeti hak etmiyor. Ama maalesef halen ülkemizde çeşitli nedenlerle ağıtlar yakılıyor. Adalet yerini bulsun, hukuk işlesin istiyoruz. Ancak biz bu direnişi yapmadığımız sürece hiçbir şey son olmaz. Böylesi günler bu nedenle önemli. Karşı taraftakiler bizlerin yalnız olmadığını, güçlü bir şekilde haykırdığımızı görsün istiyoruz."

FOTOĞRAFLI

Feray’ın adı parkta yaşatılacakFeray’ın adı parkta yaşatılacakFeray’ın adı parkta yaşatılacakFeray’ın adı parkta yaşatılacak

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!
'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'
Türkiye genelinde operasyon!Türkiye genelinde operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burhaniyeli kadınlar kendi yazdıkları tiyatro oyununda oynadı

Burhaniyeli kadınlar kendi yazdıkları tiyatro oyununda oynadı

Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Kham-Inh Khıtchadeth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti (Fotoğraflar)

Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Kham-Inh Khıtchadeth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti (Fotoğraflar)

Kadınlar için bilgilendirme ve farkındalık sergisi

Kadınlar için bilgilendirme ve farkındalık sergisi

Şükran Öney Anaokulunda kadınlar günü

Şükran Öney Anaokulunda kadınlar günü

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, belediyenin kadın çalışanlarıyla bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, belediyenin kadın çalışanlarıyla bir araya geldi

Uşak Belediyesi’nden Kadınlar Günü programı

Uşak Belediyesi’nden Kadınlar Günü programı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.