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Ferdi Tayfur'dan sağlık durumuna ilişkin iddialara cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:44 | Son Güncelleme

Ferdi Tayfur'dan sağlık durumuna ilişkin iddialara cevap

İSTANBUL (AA) - Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, sosyal medya ve bazı gazetelerde yer alan asılsız haberlere cevap verdi.

Sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, şunları söyledi:

"Hakkımda çıkan rahatsızlık haberi yalan haberdir. Ben de merak ediyorum kim uyduruyor diye. Öyle bir şey yok. Muayene olmak da artık günümüzde böyle asparagas haber oluyor. Biri benimle uğraşıyor ama kim? Adana'da kışın muayene olmuştum. Bir gece yatmıştım, 'tahlil yapalım' demişlerdi. O da haber olmuştu. Belki bugünkü haberler de hala onun uzantısıdır."

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