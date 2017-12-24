HABER

Ferhat Göçer, Gaziantep'te sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 22:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında Ferhat Göçer konser verdi.

Şahinbey Karataş Kapalı Spor Salonu'nda 3 saat boyunca yaklaşık 10 bin kişiyi, seslendirdiği şarkılarıyla coşturan sataçı Ferhat Göçer, unutulmaz bir gece yaşattı. Yöresel Müzik Topluluğu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Halk Oyunları ekibinin de gösteri yaptığı gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salona gelen gençlere seslenerek, vatanı, namusu ve şerefi için 96 yıl önce gözlerini kırpmadan canlarını veren şehit Kamil'lerin, Şahinbey'lerin ve Karayılan'ların torunlarının bugün geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Başkan Şahin, günün anısına Ferhat Göçer'e çiçek takdim etti.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

KHK'da yeni madde! Eylemlere katılanlara dokunulmazlık

KHK'da yeni madde! Eylemlere katılanlara dokunulmazlık

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Şemdinli'de el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika! Şemdinli'de el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Galatasaray Göztepe maç özeti, golleri ve tartışmalı pozisyonlar: GS, Göztepe’yi 3 golle geçti!

Galatasaray Göztepe maç özeti, golleri ve tartışmalı pozisyonlar: GS, Göztepe’yi 3 golle geçti!

Yer: Beyoğlu! Binlerce kişi akın etti

Yer: Beyoğlu! Binlerce kişi akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç hediye! Kafesin içinde getirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç hediye! Kafesin içinde getirdiler

Milli Piyango bileti satmak için sırtına bakın ne yazdı: Müge Anlı'yı meşgul etmeyin!

Milli Piyango bileti satmak için sırtına bakın ne yazdı: Müge Anlı'yı meşgul etmeyin!

Tribün lideri öldürüldü! Konyaspor maçından sonra...

Tribün lideri öldürüldü! Konyaspor maçından sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.