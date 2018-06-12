Ferhat Tüneli Açılış Töreni

Havayolunu da halkın yolu yaptıklarını, havaalanı sayısını 26'dan 55'e çıkardıklarını belirten Yıldırım, "Bugün Türkiye'nin bir dünya markası havayolu şirketi var. Türk Hava Yolları biz göreve başladığımızda sadece 55 ülkeye uçuş yapıyordu, bugün 121 ülkeye 307 noktaya uçuş yapıyor, Avrupa'nın 2 numaralı havayolu şirketi oldu. Bu eser sizin eserinizdir, aziz milletimizin eseridir." diye konuştu.

Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdıklarını ve bugüne kadar bin 300 kilometre hızlı tren ağı inşa ettiklerini anımsatan Yıldırım, bin 870 kilometre hızlı tren hattının da yapım aşamasında olduğunu söyledi.

Hizmetlerinin bundan sonra da devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "2008 yılında dünyada çok büyük bir kriz başladı. 2008'den 2018'e geçen 10 yıl içinde Türkiye, dünyada yapılan 10 tane mega projenin 6 tanesini yaptı. Türkiye'ye de bu yakışır, bu millete de bu yakışır." dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Ankara-İstanbul Hızlı Treni, Avrasya Tüneli, Ovit Tüneli, dünyanın en büyük havalimanı ve Çanakkale 1915 Köprüsünün her birinin tek başına birer marka ve Türkiye'nin geleceğine damga vuracak projeler olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul'u da yapacağız. Her ne kadar bazı cumhurbaşkanı adayları 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız' deseler de evelallah bu milletin desteği, Amasya'nın desteği bizde olduğu müddetçe onu da başaracağız, onu da yapacağız inşallah. Bu adaylar adeta yıkım ekibi gibi çalışıyorlar. 'AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız' diyorlar. Bunların kimyası bozulmuş vaziyette. Niye biliyor musunuz? Çıkıyorlar vaatte bulunacaklar, bakıyorlar yollar yapılmış, havaalanları yapılmış, hastaneler yapılmış, okullar yapılmış. 'Ya ne vadedelim' diyorlar, 'Neyi vadedersek edelim yapılmış', bu sefer sinirleniyorlar 'Madem onlar yaptı biz de yıkacağız' diyorlar. Yıkamazsınız, bu millet size yıktırmaz."