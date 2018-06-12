AMASYA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik, hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene 2 lira 10 kuruştu, yüzde 12 artış anlamına geliyor." dedi.
Yıldırım, Elmasiye Caddesi'nde düzenlenen Ferhat Tüneli Açılış Töreni'nde, göreve geldiklerinde millete Türkiye'yi bölünmüş yollarla, hızlı trenlerle, köprülerle, havalimanlarıyla, internet ağlarıyla donatacakları sözünü verdiklerini hatırlatarak 15 yılda verdikleri sözün gereğini yaptıklarını ifade etti.
Bölünmüş yol ağını 6 bin kilometreden 26 bin kilometrenin üzerine çıkardıklarını anlatan Yıldırım, böylece birbirine bağlanan il sayısını 6'dan 78'e yükselttiklerini bildirdi.
Havayolunu da halkın yolu yaptıklarını, havaalanı sayısını 26'dan 55'e çıkardıklarını belirten Yıldırım, "Bugün Türkiye'nin bir dünya markası havayolu şirketi var. Türk Hava Yolları biz göreve başladığımızda sadece 55 ülkeye uçuş yapıyordu, bugün 121 ülkeye 307 noktaya uçuş yapıyor, Avrupa'nın 2 numaralı havayolu şirketi oldu. Bu eser sizin eserinizdir, aziz milletimizin eseridir." diye konuştu.
Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdıklarını ve bugüne kadar bin 300 kilometre hızlı tren ağı inşa ettiklerini anımsatan Yıldırım, bin 870 kilometre hızlı tren hattının da yapım aşamasında olduğunu söyledi.
Hizmetlerinin bundan sonra da devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "2008 yılında dünyada çok büyük bir kriz başladı. 2008'den 2018'e geçen 10 yıl içinde Türkiye, dünyada yapılan 10 tane mega projenin 6 tanesini yaptı. Türkiye'ye de bu yakışır, bu millete de bu yakışır." dedi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Ankara-İstanbul Hızlı Treni, Avrasya Tüneli, Ovit Tüneli, dünyanın en büyük havalimanı ve Çanakkale 1915 Köprüsünün her birinin tek başına birer marka ve Türkiye'nin geleceğine damga vuracak projeler olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:
"Kanal İstanbul'u da yapacağız. Her ne kadar bazı cumhurbaşkanı adayları 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız' deseler de evelallah bu milletin desteği, Amasya'nın desteği bizde olduğu müddetçe onu da başaracağız, onu da yapacağız inşallah. Bu adaylar adeta yıkım ekibi gibi çalışıyorlar. 'AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız' diyorlar. Bunların kimyası bozulmuş vaziyette. Niye biliyor musunuz? Çıkıyorlar vaatte bulunacaklar, bakıyorlar yollar yapılmış, havaalanları yapılmış, hastaneler yapılmış, okullar yapılmış. 'Ya ne vadedelim' diyorlar, 'Neyi vadedersek edelim yapılmış', bu sefer sinirleniyorlar 'Madem onlar yaptı biz de yıkacağız' diyorlar. Yıkamazsınız, bu millet size yıktırmaz."
Amasyalılara "24 Haziran'a hazır mısınız? Milletin adamını yeni sistemin cumhurbaşkanı seçecek miyiz? 24 Haziran'da yeni bir destan yazacak mıyız? Güçlü Türkiye için var mısınız? Güçlü hükümet için hazır mıyız? Cumhur İttifakı'nı en güçlü şekilde Meclis'e gönderecek miyiz?" diye soran ve olumlu yanıt alan Yıldırım, "Allah razı olsun, Amasya işi bitirmiş." ifadelerini kullandı.
Başbakan Yıldırım, şeker pancarı üreticilerine bir müjde vermek istediğini belirterek, "2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik, hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene 2 lira 10 kuruştu, yüzde 12 artış anlamına geliyor. Bütün şeker pancarı üreticisi kardeşlerime hayırlı olsun. Hayırlı, bereketli bir hasat yılı olsun diyorum." dedi.
Türkiye'yi 16 yıldır hizmetlerle buluştururken Amasya'yı da ihmal etmediklerini vurgulayan Yıldırım, bu süre içinde Amasya'ya 10 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydetti.
Eğitim alanında Amasya'ya bin 145 derslik yaptıklarını, 7 bin 600 bilgisayar ve tableti öğrenci ve öğretmenlere dağıttıklarını söyleyen Yıldırım, Amasya Üniversitesini kurduklarını anımsattı.
Yıldırım, 2018 başında Tıp Fakültesi Hastanesinin anjiyo bölümünü de hizmete aldıklarını ve Amasya'nın böylece tıpta uzmanlık noktasına geldiğini söyledi.
Amasya'nın tarihin eski dönemlerinden beri tıp konusunda önemli bir şehir olduğunu dile getiren Yıldırım, Amasya'da yaşayan Sabuncuoğlu Şerefeddin'in 1500'lü yıllarda bugün yapılan ameliyatları gerçekleştirdiğini anlattı.
Sağlık yatırımları hakkında da bilgi veren Yıldırım, Amasya'ya 16 yılda 10 hastane ile 9 birinci basamak sağlık tesisi yaptıklarını anımsattı.
Öğrenci yurt kapasitesini iki katından fazla artırdıklarını belirten Yıldırım, TOKİ aracılığıyla da 3 bin 700 konut yaptıklarını anlattı.
Sulama projeleriye 122 bin dönüm araziyi suyla buluşturduklarını, 16 yıl boyunca çiftçilerin dertlerine çare bulduklarını ifade eden Yıldırım, yüzde 60'ı aşan faizleri yüzde 8 seviyelerine indirdiklerini belirtti.
Yıldırım, "Şimdi muhalefet adayları 'mazotu ucuzlatacağım' diyor. Bunların dünyadan haberi yok, biz zaten mazota destek veriyoruz. Geçen sene kullanılan mazotun parasını bu sene 'yarısı sizden, yarısı bizden' diyoruz, ödüyoruz. Bunların haberi yok yapılanlardan." dedi.
(Sürecek)
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