AMASYA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Adaylığı açıklandığı gün koşa koşa Edirne'ye giden, Edirne'de terörün emrinde olan bir adaya destek verenden Türkiye bir şey beklemesin, buradan ilan ediyorum." dedi. Başbakan Yıldırım, Amasya Elmasiye Caddesi'nde düzenlenen Ferhat Tüneli Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti. "İktidara geldiğimizden bu yana çiftçimizin, tarımın hep yanında olduk. Hayvan yetiştiricilerini, emeklerini zayi etmedik. Genç çiftçilerimizi unutmadık. Onlara da ayrı destekler verdik." diyen Yıldırım, bugüne kadar 160 genç çiftçiye 5 milyonun üzerinde destek sağlandığını kaydetti. Amasya'nın sanayi ve girişimcisini de ihmal etmediklerini vurgulayan Yıldırım, 16 yıldır işletmelere, esnafa desteği sürdürdüklerini bildirdi. Yıldırım, "Geçtiğimiz 15 yılda, 2 bin 35 işletmeye 22 trilyon destek sağladık, 3 bin 400 işletme için 107 milyon kredi açtık. Biz geldiğimizde Amasya'da sadece 29 kilometre bölünmüş yol vardı. 16 yılda bunun üzerine 221 kilometre bölünmüş yol yaptık. Amasya'yı Tokat'a, Çorum'a, Samsun'a, Yozgat'a bölünmüş yollarda bağladık." diye konuştu.

Amasya Merzifon Havalimanı'nı da hizmete aldıklarını anlatan Yıldırım, Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren etüt proje çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Başbakan Yıldırım, Amasya Çevre yolunu da zorluklara rağmen yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak, en kısa zamanda bu yolun da tamamlanmış olacağını kaydetti. "Amasya'nın bizim gönlümüzde yeri başka. Ben de Erzincanlıyım. Erzincan'dan İstanbul'a giderken bizim mola verdiğimiz, nefes aldığımız şehirdir Amasya." diyen Yıldırım, Türkiye'nin de istikrarlı bir şekilde büyüyüp, kalkınıp, güçlendiğini belirtti. - "Türkiye artık yıllarını kaybetmeyecek" Bu hizmetlerin artarak devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: "Naci Hocam'ın dediği gibi bu seçimler önemli seçimler. Neden önemli seçimler? Türkiye 94 yıllık yönetim alışkanlığını değiştiriyor. Darbelerle, vesayetlerle, krizlerle, istikrarsızlıklarla Türkiye artık yıllarını kaybetmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüz yılında daha istikrarlı, daha güçlü, yeni hükümet sistemiyle muasır medeniyetler seviyesine giden yolda emin adımlarla ilerleyecek. Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye hedefiyle durmak yok... Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Vizyonumuz 2023, misyonumuz millete hizmet."

Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Terörü ülkemizin gündeminden çıkaracağız dedik, elhamdülillah yurdumuz, topraklarımız içinde, hudutlarımız içinde terörü büyük ölçüde etkisiz hale getirdik. Ama siz bu diğer cumhurbaşkanı adaylarının terörle ilgili hiçbir şey söylediklerini duydunuz mu? Herhangi bir fikirleri var mı? Terörle mücadele konusunda önünüze bir vizyon koyabiliyorlar mı? Koyamazlar. Adaylığı açıklandığı gün koşa koşa Edirne'ye giden, Edirne'de terörün emrinde olan bir adaya destek verenden Türkiye bir şey beklemesin, buradan ilan ediyorum. Ülkemiz etrafında büyük bir plan var. Bu plan bir şer planıdır. Güney hudutlarımıza bir terör devleti kurma hevesi var. Bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı canı üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Kürtleri de Türkleri de terör belasına kurban etmeyeceğiz. Terör hepimizin düşmanıdır. Terör, bu ülkenin kalkınmasını geciktiren alçakça bir plandır. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Bölücü PKK terör örgütünün Kürtlerin sorunuyla ilgilendiği yok. Asıl sorun Kürtlerin de Türklerin de PKK sorunudur. Bu sorunu gündemden çıkarmak da bizim boynumuzun borcudur."