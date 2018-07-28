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Feridun Düzağaç, Bozcaada'nın çavuş üzümünü tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi ile ismi özdeşleşen şarkıcı Feridun Düzağaç, Ada'da yetişen çavuş üzümü üretimini desteklemek için gerçekleştirilen bağ bozumu turuna katıldı. Sanatçı, römork üstünde tüm Ada halkını ve misafirlerini selamlayarak, çavuş üzümüne sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı.

Feridun Düzağaç, Bozcaada'nın çavuş üzümünü tanıttı

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi ile ismi özdeşleşen şarkıcı Feridun Düzağaç, Ada'da yetişen çavuş üzümü üretimini desteklemek için gerçekleştirilen bağ bozumu turuna katıldı. Sanatçı, römork üstünde tüm Ada halkını ve misafirlerini selamlayarak, çavuş üzümüne sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı.
Bozcaada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2018 Troya Yılı nedeniyle, 'Bozcaada Bağbozumu Etkinlikleri' projesi kapsamında, çavuş üzümü pazarını genişletmek için bağ bozumu turları düzenliyor. Bozcaada Kaymakamlığı'nın da destek verdiği proje kapsamında, "Tak sepeti koluna, haydi bağ bozumuna", "Bağda izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun" sloganlarıyla her gün bağ bozumu turları gerçekleştiriliyor. Ücretli turlarda katılımcılar rengârenk römorklarla bağlara gidiyor. Katılımcılar, hediye edilen Bozcaada temalı sepet, önlük ve şapka ile üzüm toplarken, Ada'nın üzümleri ve bağları hakkında bilgilendiriliyor. Kampanyadan elde edilen gelir de bağcılara aktarılıyor.
Projede geniş kitlelere ulaşılması için Bozcaada ile ismi özdeşleşmiş olan oyuncu Ata Demirer ve şarkıcı Feridun Düzağaç gibi ünlüler de kampanyaya destek veriyor. Dün, ilk bağ bozumu turuna katılan Feridun Düzağaç; Kaymakam Mustafa Akın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Öz ve turistlerle birlikte Rum asıllı Bozcaadalı bağcı Diyojen Izvinko'nun bağında üzüm topladı.
Sanatçı Feridun Düzağaç, römorkla giderken Ada merkezindeki halkı selamladı. Römorkun üstünde Çınaraltı'nda ise çavuş üzümü ve proje hakkında turistlere bilgi veren Düzağaç, zor şartlar altında bağcılığı yaşatan Diyojen Izvinko'yu alkışlattı. Feridun Düzağaç, şöyle dedi:
"Çok iyi niyetli, çok üzerinde düşünülmüş bir kampanya. Aslında turizm ve tarımın birbirini iten değerler olduğunu düşünülür. Oysa burada her ikisinin birbirini destekleyerek gelişimine katkıda bulunmasını amaçlanıyor. Çavuş üzümünün şöhreti bütün Türkiye'de biliniyor ama motivasyonların biraz turizme kaydığı bir ortamda biraz ihmal edildiğini gözlemlemiş bulunuyoruz. Bozcaada çok öncesinde çavuş üzümü ile anılırmış, şimdi turizmi ile anılıyor. Ama aslolan birbirini gölgelemeden, birbirine alan yaratarak gelişmesi. Bu aşamada fikreden, emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu projeyi hayata geçiren Kaymakam Bey'in görev süresi ile sınırlı kalmaması, yerleşik geleneksel olmasını temenni ediyorum. Tüm üreticilerimize, tüm Adamıza hayırlı olsun."
Kaymakam Mustafa Akın ise "Bozcaada, Feridun ağabeyin de dediği gibi, yıllarca çavuş üzümü ile anılmış. Ama turizmin baskısı altında artık kendini iyice gösteremez hale gelmişti. Ama Ada'ya gelen ve çavuş üzümünü tadan herkes âşık oluyor, bunu biliyoruz. Biz de arkadaşlarla birlikte proje hazırlayarak, Bozcaada bağ bozumu organizasyonu ile Ada'ya turizm için gelenlerin burada tarıma da katkıda bulunmasını amaçladık. Umarım bundan sonra turizm, tarımı sömüren değil de birbirlerini besleyen iki alan olarak hayatlarına devam ederler. Projenin asıl amacı, tarım turizmi beslesin, turizm tarımı beslesin. Böylece iki alan sağlıklı bir şekilde yıllarca devam etsin" diye konuştu.
Bozcaadalı Rum asıllı bağcı Diyojen İzvengo da "Doğduk büyüdük buralardayız. Proje çok güzel ve memnunuz. İnşallah proje tutar, hiç olmazsa üzümümüz değerlenir. Piyasa yok maalesef. Bu yüzden artık zor durumda kaldık. Bu bağcılığı yapamayacak duruma geldik. Şaraphane fiyatları falan biliyorsunuz. Üzüm alınmıyor bu sene. Bu proje ile birlikte biraz daha umutluyuz" dedi.

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Feridun Düzağaç, Bozcaada'nın çavuş üzümünü tanıttıFeridun Düzağaç, Bozcaada'nın çavuş üzümünü tanıttıFeridun Düzağaç, Bozcaada'nın çavuş üzümünü tanıttıFeridun Düzağaç, Bozcaada'nın çavuş üzümünü tanıttı

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