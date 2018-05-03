Tören öncesinde, programa katılan öğrenciler Mevlüt Uysal'ı çay içmeye davet etti. Uysal öğrencilere yeni yapılacak okulda çay içme sözü verdi. Binaların yıkımına başlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Uysal, “Burası İSKİ'mizin kendi arazisi ve üzerinde İSKİ'ye ait 7-8 bina bulunuyor. Bunların yıkımına başlanacak, 15 gün kadar sürecek. Arkasından bu alanın yeşillendirme çalışmaları başlayacak. Yıl sonuna kadar burayı bitirmeyi hedefliyoruz. 2019 yılının başından itibaren mahalle halkımız burayı kullanmaya başlayacak. Mahallemizden ayrıca bir okul talebi var, muhtarlarımızın otopark tale bi var. 2 bin metrekare alan okul, altına otopark yaparak mahallenin hem otopark, hem de okul problemini, hem de on sekiz bin metrekarelik yeşil alan çalışmamızı yapacağız" dedi.

“2004 yılında İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan 3.5 metrekareyken şu anda 8.5 metrekareye, fiili kullanım alanlarıyla 12 metrekareye çıkmış durumda. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün daha önce söylediği rakam en az 12 metrekareydi, şu anda o 15 metrekareye çıkarıldı. Bu rakam çıkarıldı ama biz vazgeçmiş değiliz, '12 metrekareye nasıl çıkaracağız' onun hesabını yapacağız. Geçen bir turizm sitesinde çıkan haber vardı. Dünyadaki 100-200 bin nüfuslu şehirlerdeki yeşil alan ile İstanbul'daki yeşil alanı kıyaslayarak sıralama yapmışlar. O haksızlık olur. Türkiye'de de biz oturup Bartın ile İstanbul'umuzu kıyaslarsak olmaz. Orada zaten her taraf yeşil. O şekilde kıyaslamak doğru olmaz. Doğru olan dünyada İstanbul'a benzeyen büyük şehirlerin, nüfusu 10 milyonun üzerinde olan şehirler, baş şehirler ile ya da tarihi şehirlerle kıyaslamak gerekiyor. Roma tarihi bir şehir İstanbul gibi, baktığımız zaman da İstanbul ile aşağı yukarı aynı noktadalar. Atina'ya baktığımız zaman çok daha gerideler. İstanbul'a baktığımızda çok gerilerdeyiz diyemeyiz ama yetersiziz diyebiliriz"

Mevlüt Uysal, “Hedefimiz de burada kişi başı 15 metrekare yeşil alanın üzerine çıkmak. Onu da sağlayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü bundan sonraki süreçte kamu binalarımızın olduğu yerlerde, binaların kalkma imkanı varsa o yerleri yeşil alana dönüştürmek, bu imkanın olmadığı yerlerde de kamulaştırarak yeşil alana dönüştürmek… Bizim önceden yerleşimi tamamlanmış ilçeler gibi bir sıkıntımız var. Oralarda ciddi şekilde yeşil alan sıkıntımız var. Nasıl Fatih'in yıllar önce yapılaşması bitti, orada ancak var olan bir imarlı yeri kamulaştırarak ya da kamu binasını kamulaştırarak yapacağız. Fatih'te onu yaptık. Aksaray'da İSKİ binamız vardı, onu kamulaştırarak yeşil alana dönüştürdük. Yine Vatan Caddesi'nde 7 bin metrekarelik alan kamulaştırıldı, yeşile dönüşüyor. Bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Tarım Bakanlığı'nın olduğu yeri kamulaştırarak yeşil alana dönüştürme çalışmalarını tamamladık. Yine Ataköy'de baruthane alanını yeşil alana dönüştürme çabamız var. Bu çalışmalarla İstanbul'da kısa zamanda 15 metreyi yakalayabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

“ORMAN ALANLARINI DAHİL ETMEMEK GEREKİYOR"

Mevlüt Uysal, “Ormanlık kullanım alanlarının tamamının hesaplanması durumunda zaten İstanbul'da hiç problem yok. Vatandaş kullanabiliyorsa orman alanının tamamını dahil edilebiliyor" dedi.

Uysal, “Ormanı dahil edersek 20 metrekareyi geçiyor mu?" şeklindeki soruya ise, “Geçiyor ama bazı yerler dünyada bunu dahil ediyor, fakat dahil etmemek gerekiyor. Edilmesi gereken vatandaşın kullandığı alan olmalı" diye yanıt verdi.

DERE KORUMA BANTLARI

Mevlüt Uysal, yeni bir çalışma daha başlattıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Daha önceden dere koruma bantları vardı. Bu, taşkın olduğu zaman, taşkın, yağmur suları vatandaşa zarar vermeden denize ulaşsın şeklinde diyeydi. Şimdi İSKİ ile yaptığımız çalışmada 100-500 senelik afetler göz önüne alınarak hesaplama yapıldı. 100 senede bir yağmur yağacak ve 2 saat çok büyük bir sel olacak. Bunun için bir yer ayırıyoruz. Bunu gri beton ile çevrili bir alana dönüştürmek yerine, orayı vatandaşın kullanabileceği yani ıslah edilmiş derenin kenarından koruma bantlarının, yürüyüş yolu, bisiklet yolu olarak kullanılabileceği, yağmur yağdığında da vatandaşın çok rahat çıkabileceği, selin geçebileceği bir alan olarak kullanılacağı bir proje yapıyoruz. Bunları devreye soktuğumuz zaman İstanbul'da en dar, en sıkıntılı bölge dediğimiz yerlerde dahi yeşil alan problemi çözmüş oluruz diye düşünüyoruz. İSKİ ile şu anda çalışmaları yapıyoruz. Nihayetinde dar bir alan oraya biz yeşil alan diyemeyiz, sadece yağmur dönemi için ayarlıyoruz. Onu havanın güzel olduğu dönemde vatandaşımızın kullanabileceği bir alana dönüştürdüğümüzde yeşil alan problemini çözmüş olacağız."

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