Feriköy'deki İSKİ binalarının yerine kent parkı yapılacak

Yıkım yapılan alanda okulun yanı sıra 18 bin metrekare yeşil alan yapacaklarını anlatan Uysal, "Mahallenin yeşil alan problemini çözüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İSKİ'mizin yeni teknolojiyle eskisi kadar artık her mahallede, her bölgede ayrı idari binaya ihtiyacı yok. İSKİ'nin her mahallede her konutta iş yerinde aboneliği olsa bile, mahallesindeki idari bina yerine online sistemle birçok işi çözebiliyoruz. Bu mahallede İSKİ'nin idari binanın olmaması, mahalleye İSKİ olarak verilen hizmette bir aksama oluşturmuyor. O zaman biz de diyoruz ki, İSKİ binalarının olduğu yerlerde binaları kaldırıp yeşil yapabiliriz." diye konuştu.

İstanbul'daki yeşil alanlarla ilgili bazı haberlerin çıktığını belirten Uysal, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'umuzda kişi başına düşen yeşil alan miktarı şu anda 8,48 metrekaredir. 2004 yılında AK Parti iktidara geldiği zaman bu rakam 3,5 metrekareydi. 1994’ten önce de 1,5 metrekareydi. Dolayısıyla şu anda yaklaşık aktif olarak kullanılan yeşil alan miktarı 8,5 metrekare. Ayrıca İstanbul halkının kullandığı mesire alanları, yani aktif olarak ormanın içinden ayrılıp da park ve mesire alanı olarak kullanılan yerler hesaplandığında İstanbul'da yeşil alan miktarı kişi başı 12.17 metrekaredir.