Ferrari 488 Pista gün yüzüne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Ferrari, yaklaşan Cenevre Otomobil Fuarı’nda önemli bir yenilikle otomobilseverlerin karşısına çıkmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ferrari, Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileyeceği yeni "özel seri" modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Ferrari 488 Pista, performansı ve yol tutuşu ile öne çıkan 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin son temsilcisi konumunda bulunuyor.

Sportif dinamikler ve yarış pistlerinden aktarılan teknolojilerle özel seriler içinde öne çıkan 488 Pista’nın, ismi de markanın motor sporları mirasına gönderme yapıyor.

Ferrari 488 GTE ve 488 Challenge yarış otomobillerinden türetilen 488 Pista, 488 GTB’den 90 kilogram daha az olan 1280 kilogramlık ağırlığına karşın 50 HP daha güçlü olan motoruyla da dikkati çekiyor.

2016 ve 2017 yıllarında "Engine of the Year (Yılın Motoru)" ödülünün sahibi olan bu motor, 488 Pista’da litre başına 185 HP güç üretirken, otomobilin sıfırdan 100 kilometre/saat hıza sadece 2,85 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

340 kilometre/saat son hıza ulaşan 488 Pista’da gerçekleştirilen aerodinamik eklentiler sayesinde ise yere basma kuvveti 488 GTB’ye göre yüzde 20 artırılmış olmasıyla da öne çıkıyor.

F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncını ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488 Pista’nın sürüş keyfini zirveye çıkarıyor.