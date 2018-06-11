"Fesat yuvası Kandil de darmadağın edilecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadeleyi yarım bırakacak mıyız? PKK'yı tasfiye ediyoruz, bu mücadeleyi yarım bırakacak mıyız? Birisi 'Kandil' diyor. Siz rahat edin, kimsenin ruhu duymadan o fesat yuvası da darmadağın edilecek, hiç merakınız olmasın." dedi.

Soylu, Yüreğir Belediyesinin 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Türk milletin birçok imtihanla karşı karşıya bırakıldığını ancak bunların hepsinden başarıyla çıktıklarını söyledi.

Batı dünyasının Türkiye'yi güçsüzleştirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını anlatan Soylu, 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirilen yatırımlardan bahsetti.

Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sosyal hayatı geliştirdiklerini dile getirerek, "Terörle mücadeleyi yarım bırakacak mıyız? PKK'yı tasfiye ediyoruz, bu mücadeleyi yarım bırakacak mıyız? Birisi 'Kandil' diyor. Siz rahat edin, kimsenin ruhu duymadan o fesat yuvası da darmadağın edilecek, hiç merakınız olmasın." diye konuştu.

PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadeleyi yarım bırakmayacaklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti: