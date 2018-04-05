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Festival için yoğun güvenlik önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Alaçatı Ot Festivali için yoğun güvenlik tedbirleri alındı.5-8 Nisan tarihleri arasında yüz binlerce kişiyi ağırlaması beklenen Alaçatı Ot Festivali için İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın koordinesinde Çeşme Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Festival için yoğun güvenlik önlemi

İzmir’in Çeşme ilçesinde Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Alaçatı Ot Festivali için yoğun güvenlik tedbirleri alındı.
5-8 Nisan tarihleri arasında yüz binlerce kişiyi ağırlaması beklenen Alaçatı Ot Festivali için İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın koordinesinde Çeşme Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Alaçatı Ot Festivali’nin huzur içinde geçmesi için Çeşme Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 160 personele ek olarak 200 takviye ekibin görev yapacağını açıkladı. Festivalin ilk gününden festivalin bitimine kadar Çeşme’nin üç girişinde 24 saat esasına göre denetimlerin yapılacağını belirten Alev, yoğun kalabalığın olacağı yaya alanlarında il merkezinde görevli huzur timlerinin ve yunus ekiplerinin görev yapacağını bildirdi. Alev, helikopter, drone, bomba imha ve narkotik köpeklerinin de huzurlu ve güvenli bir festival için güvenlik tedbirleri çerçevesinde kullanılacağını açıkladı.

Oto hırsızlığına karşı uyarı ilanları dağıtılacak
Öte yandan, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyarılar içeren el ilanları dağıtılacak. El ilanlarındaki uyarılarda oto hırsızlığına karşı alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:
"Anahtarı aracın üzerinde bırakmayın. Araç camlarını ve kapılarını kilitleyin. Araç içerisinde herhangi bir belge bırakmayın. Yedek anahtarı araç içerisinde bırakmayın. Araç alarmı taktırın. Araç içerisinde değerli eşyalarınızı bırakmayın. Araç GPRS’i taktırın. Araçlarınızın direksiyonlarına veya pedallarına emniyet kilidi taktırın. Araç kapılarını otomatik kilitten sonra tekrar kontrol edin."

Üç ayda arama kararı olan 212 kişi yakalandı
Yılbaşı etkinliklerinde de aldığı güvenlik önlemleri ile başarılı bir sınav veren Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana geçen üç aylık dönemde başarılı çalışmalara imza attı. Üç aylık dönemde 14 bin 5 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, arama kararı olan 212 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 2017 yılındaki aynı dönemde 11 bin 688 kişinin GBT sorgulaması yapılmış ve arama kararı olan 92 kişi yakalanmıştı. Ayrıca uygulama ve denetimler sırasında dört ruhsatsız tabanca, beş av tüfeği, 84.51 gram esrar, 5.25 gram metamfetamin, dört adet exctasy ve 5.34 gram kokain ele geçirildi.
Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekiplerinin işbirliği ve uyum içinde çalışmasının olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten yetkililer, göçmen kaçakçılığı olaylarında yüzde 50’ye varan düşüş yaşandığını açıklayarak, üç aylık dönemde cinayet, cinsel taciz, hırsızlık, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı olaylarında 19 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini de ifade etti.

Festival için yoğun güvenlik önlemi

Festival için yoğun güvenlik önlemi

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