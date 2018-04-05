Festival için yoğun güvenlik önlemi

İzmir’in Çeşme ilçesinde Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Alaçatı Ot Festivali için yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

5-8 Nisan tarihleri arasında yüz binlerce kişiyi ağırlaması beklenen Alaçatı Ot Festivali için İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın koordinesinde Çeşme Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Alaçatı Ot Festivali’nin huzur içinde geçmesi için Çeşme Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 160 personele ek olarak 200 takviye ekibin görev yapacağını açıkladı. Festivalin ilk gününden festivalin bitimine kadar Çeşme’nin üç girişinde 24 saat esasına göre denetimlerin yapılacağını belirten Alev, yoğun kalabalığın olacağı yaya alanlarında il merkezinde görevli huzur timlerinin ve yunus ekiplerinin görev yapacağını bildirdi. Alev, helikopter, drone, bomba imha ve narkotik köpeklerinin de huzurlu ve güvenli bir festival için güvenlik tedbirleri çerçevesinde kullanılacağını açıkladı.

Oto hırsızlığına karşı uyarı ilanları dağıtılacak

Öte yandan, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyarılar içeren el ilanları dağıtılacak. El ilanlarındaki uyarılarda oto hırsızlığına karşı alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

"Anahtarı aracın üzerinde bırakmayın. Araç camlarını ve kapılarını kilitleyin. Araç içerisinde herhangi bir belge bırakmayın. Yedek anahtarı araç içerisinde bırakmayın. Araç alarmı taktırın. Araç içerisinde değerli eşyalarınızı bırakmayın. Araç GPRS’i taktırın. Araçlarınızın direksiyonlarına veya pedallarına emniyet kilidi taktırın. Araç kapılarını otomatik kilitten sonra tekrar kontrol edin."