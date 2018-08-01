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Festival tanıtımı için "Neşet Ertaş" pulu bastırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

Kırşehir'de bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için bozlak ustası Ertaş'ın resminin yer aldığı özel pul bastırıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için bozlak ustasının resminin yer aldığı özel pul bastırıldı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde gerçekleştirilecek 2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nin tanıtımı için PTT Kırşehir Başmüdürlüğü ve belediye arasında protokol imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ankara Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen festivalin tanıtımı kapsamında Ertaş'ın ve festival bilgilerinin yer aldığı özel pul basıldı. Festival anısına posta hizmetlerinde kullanılmak üzere bastırılan pullar PTT Kırşehir Başmüdürlüğü tarafından belediyeye teslim edildi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin posta hizmetlerinde kullanılmak üzere özel tasarlanan ve üzerinde "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın fotoğrafının yer aldığı pulların önemli olduğunu belirtti.

Pulların üzerinde belediyenin logosu ve festival duyurusunun da yer aldığını vurgulayan Bahçeci, "Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali anısına büyük ozan Neşet Ertaş’ın da resminin bulunduğu bir pul basımı gerçekleştirdik. Belediye olarak gönderdiğimiz mektup, tebrik kartları ve diğer posta işlerinde bastırdığımız pulları kullanacağız. Festivalimizin tanıtımına da katkısı olacağını düşündüğümüz pulların basımında emeği geçen PTT yetkililerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de 3-5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek festivalde, Neşet Ertaş ve Tük Halk Müziği eserlerinin yer alacağı konserler düzenlenecek. Festival kapsamında Ertaş'ın konu edildiği panel ve sergi açılışının yanı sıra 5 dalda müzik ödülleri takdim edilecek.

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Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali pul basımı

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