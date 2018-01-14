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Festivalde 5 ton hamsi dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 16:09 | Son Güncelleme 8 dakika önce

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Trabzonlular Derneği tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Trabzon Hamsi Festivali'nde ekmek arası 5 ton hamsi dağıtıldı. Soğuk havaya rağmen ekmek arası hamsiden almak isteyenler izdiham oluşturdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 2'nci Trabzon Hamsi Festivali'ne, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve çevre illerin Karadeniz dernekleri başkanları katıldı. Festivalde İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri bir taraftan hamsileri tavada pişirdi, bir taraftandan yoğun ilgi gösterenlere ekmek arası hamsi dağıttı. Bu lezzeti kaçırmak istemeyenler, izdihama neden oldu. Festivalde, kurulan standlar da Karadeniz yöresine ait tereyağı, peynir ve yoğurt gibi çeşitli ürünler ile Tarbzonspor Kulübü'nün formaları ile çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

5 TON HAMSİ DAĞITILDI

Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Mustafa Kazaz, festivali düzenleyerek toplumun her kesimini bir araya getirerek birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu söyledi. Kazaz, şöyle dedi:

"Dernek olarak geçtiğimiz yıl Manisa'da ilk defa Trabzon Hamsi Festivali düzenlemiştik. Aldığımız olumlu dönüşler sonucunda bu yıl ikincisini yapma kararını aldık. Bu aslında, Manisa'da yaşayan Trabzonlular'a ya da Karadenizliler'e yönelik bir etkinlik değil aslında. Tamamen Manisalı vatandaşlarımıza ve çevre illere yönelik düzenlediğimiz bir etkinlik. Bizim bu etkinlikteki amacımız hamsi ikramı yapmak da değil. Hamsi etkinliği adı altında birbirimiz ile kaynaşmak, kültür farklılıklarını yaşabilmek ve Karadeniz kültürünü bir nebzede olsa tanıtabilmeyi hedefledik."

Kazaz, festival kapsamında 5 ton hamsi dağıttıklarını anlatırken "Trabzon için hamsinin yeri çok farklıdır. Dünya sıralamasına baktığınız zaman belki Türkiye en çok hamsi tüketen ülkeler arasında sıralamaya girmiyordur ama şehirler arası sıralama yapılmış olsaydı Trabzon birinci sırada yer alacak pozisyondadır. Hamsi ile Trabzon artık birbiriyle özleşmiş ve bütünlenmiş bir durumdadır" diye konuştu.

Soğuk havaya rağmen festivale katılanlar, Karadeniz yöresini daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

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