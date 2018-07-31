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FESTİVALDE 64 ÜLKEDEN GELEN MİSAFİRLER 'ERİK DALI' TÜRKÜSÜYLE COŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 10:24 | Son Güncelleme

  Dünyanın en iyi festivali ödüllerine layık görülen Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali yine binlerce kişiyi ağırladı.

İSTANBUL, (DHA)
Dünyanın en iyi festivali ödüllerine layık görülen Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali yine binlerce kişiyi ağırladı. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen festivale 64 ülkeden gelen konukların yanısıra yüzlerce vatandaş katıldı. 64 ülkeden katılan misafirlerin Erik Dalı türküsünde oynaması ise izleyiciler tarafından büyük alkış topladı. Katılımcıların büyük coşkuyla eğlendiği festival birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin bu yılki teması ise doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla 'Her Şey Doğadan' sloganı olarak seçildi.
İstanbul'un ve Türkiye'nin sınırlarını aşarak Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) tarafından 6 kez dünyanın en iyi festivali seçilme başarısı gösteren festival her yıl olduğu gibi bu yıl da Mimar Sinan Köprüsü ve Kültür Parkı'nda gerçekleşti. Dünya kültür ve sanat hayatı içerisinde bu hayata hizmet eden bir kültür faaliyeti olarak yerini alan festivalde vatandaşlar yine unutulmaz bir akşam yaşadı. Çeşitli sergi, atölye, gösteri ve etkinliklere ev sahipliği yapan festival Derya Tecimer ve öğrencileri tarafından hazırlanan 'Haydi Rastgele' sergisinin açılmasıyla başladı. Resmi açılış seremonisinin yapıldığı etkinlikle 64 ülkeden gelen yabancı uyruklu katılımcılar, yöresel kıyafetleriyle birlikte ellerine kendi ülkelerinin bayraklarını alarak Mimar Sinan Köprüsü'nde yürüyüş gerçekleştirdi. İspanya, Meksika, Rusya, Makedonya, İran, Özbekistan, Kolombiya, Bulgaristan, Peru ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelerin katıldığı etkinlikte vatandaşlar çeşitli şarkılarla dans ettikten sonra kokteyl alanına geçiş yaptı.

'KÜLTÜRDEN VE SANATTAN NASİBİNİ ALMAK İSTEYENLER BURAYA'
Kokteyl alanında konuklarıyla tek tek ilgilendikten sonra onlarla fotoğraf çekinen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, herkesi Büyükçekmece'ye çağırdı. Akgün, 'Büyükçekmece'de şu anda kültür, sanat, barış ve dostluk bulunuyor. Hepsi Mimar Sinan Köprüsü üzerinde bir araya geldi. 'Sevgi birbirimize, barış hepimize' dedik. Kültürden ve sanattan nasibini almak, dünya gençliğiyle buluşmak isteyenler varsa buraya gelsinler. Burada her şey bedava' ifadelerini kullandı.

BARIŞ SU İLE DANS ETTİ
'Barışın Su ile Dansı' programıyla devam eden etkinlikte yüzlerce kişi Büyükçekmece Gölü'nün etrafında toplandı. Işık ve havai fişek gösterisini izleyen vatandaşlar ışıkların büyüsüyle unutulmayacak bir görsel şölen yaşadı. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kayıt ederken; bazı vatandaşlar gösteriyi çıplak gözle izlemeyi tercih etti.

64 ÜLKE İSTANBUL'DA KARDEŞLİK İÇİN BULUŞTU
Vatandaşlar daha sonra Kültür Parkı içerisinde yer alan Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu'na geçti. Festivalin bu yılki temasının doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla 'Her Şey Doğadan' olarak seçilmesi üzerine çeşitli danslar da bu temadan yola çıkarak hazırlandı ve izleyiciyle buluştu. Yerli ve yabancı uyruklu vatandaşların birlikte dans etmesiyle devam eden festival, renkli görüntülerle devam etti. Yabancı konuklar ülkelerini temsil etmek amacıyla yöresel kıyafetler eşliğinde yöresel şarkılarında dans ederek gruplar halinde amfi tiyatro alanına tekrar giriş yaptı. Ev sahibi Türkiye'nin gelmesiyle izleyiciler büyük bir coşku yaşadı. Hep bir ağızdan İzmir Marşı'nın söylenmesinin ardından ise Erik Dalı, Cemilem, Mardin Kapı Şen Olur türküsü çalındı. 64 ülkenin hep birlikte bu şarkılarda dans etmesi izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

6'NCI KEZ DÜNYANIN EN İYİ FESTİVALİ ÖDÜLÜ
Festival ateşini yakmak için sahneye gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, yaptığı kürsü konuşmasında yaklaşık bin 500 kültür ve sanat elçisine ev sahipliği yapan festivalin dünya barışına, dostluğuna, kardeşliğine büyük katkı sağlamakla birlikte Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımı için fayda sağlamasının amaçlandığını belirtti. Festival için Büyükçekmece'ye gelen Güney Kore Cheonan Belediye Başkanı Koo Bon Young ise sahneye çıkarak Akgün'e CIOFF tarafından bu yıl 6'ncısı verilen Dünyanın En İyi Festivali ödülünü takdim etti. Tören festival ateşinin yakılmasının ardından sona erdi.

19'UNCU BÜYÜKÇEKMECE ULUSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ
Yurt dışından gelen üniversite öğrencilerinin de katıldığı festival, 'Uluslararası Heykel Sempozyumu', 'Güler Ertan Fotoğraf Yarışması', 'Altın Köprü Halk Dansları Yarışması', 'Geleneksel El Sanatları Sergisi', 'Çocuk El Sanatları Atölyesi' gibi çeşitli etkinliklerde devam edecek. Selda Bağcan, Şevval Sam, Edis, Doğukan Manço'nun sahne alacağı festival, 4 Ağustos'ta sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
64 ülke vatandaşları yöresel kıyafetler ve dansları detay
Kokteyl detay
Su dansı ve havai fişek gösterisi detay
Vatandaşlar detay
Amfi tiyatro dans gösterileri detay
Yabancı vatandaşlar dans detay
Erik dalı şarkısı dans
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgünröp
Ödül takdimi
Toplu fotoğraf

31.07.2018 - 09.48 Haber Kodu : 180731011
31.07.2018 - 09.54 Haber Kodu : 180731012

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