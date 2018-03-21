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Festivalde at huysuzlandı, şehzadeler yaya kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 16:49 | Son Güncelleme

Bu yıl 478’incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinin karma töreni kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde, temsili Osmanlı şehzadelerini taşıyan fayton atı huysuzlanınca kendisini ilerlemesi için çekmeye çalışan sahibini yaraladı.

Bu yıl 478’incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinin karma töreni kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde, temsili Osmanlı şehzadelerini taşıyan fayton atı huysuzlanınca kendisini ilerlemesi için çekmeye çalışan sahibini yaraladı. Kalabalıktan ürkerek ilerlemeyen fayton kortejden çıkarılırken, faytondan inen temsili şehzadeler korteje yürüyerek devam etti.
Manisa’da, 478’inci kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kortej yürüyüşü ve mesir macunu karma töreni ile başladı. Kortej yürüyüşüne mehter takımı eşlik ederken, kortejde Manisa’da yetişen Osmanlı padişahları ve şehzadeleri ile tarihi şahsiyetler temsil edildi. Protokol ve çok sayıda vatandaş, Hükümet Konağı önünden Sultan Camii’ne kadar yürüdü. Kortej sırasında protokol üyeleri evlerinin balkonunda ve yolun kenarlarında toplanan halkı selamladı.

Kortej yürüyüşü sırasında huysuzlanan bir fayton atı ortalığı birbirine kattı
Kortej ilerlerken şehzadelerin bulunduğu faytonlardan birindeki at hırçınlaşmaya başladı. Kalabalıktan ürkerek ilerlemeyen at, kendisini çekmeye çalışan sahibini de yüzünden yaraladı. At bir türlü sakinleşmeyince temsili şehzadeler faytondan indirilerek, yola yaya devam ettiler. Çevredeki vatandaşlar yaralı fayton sürücüsüne mendil uzatırken, fayton kortejden çıkarılarak geri gönderildi.

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