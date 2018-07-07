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Festivalde kaymakam çaldı, protokol söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 00:32 | Son Güncelleme

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 12. Kavun Festivali'nde Kaymakam Mustafa Erkayıran sahnede saz çalarken protokol üyeleri türkü söyledi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen 12. Geleneksel Kavun Festival'nde, Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran sahnede saz çalarken protokol üyeleri de türkü söyleyerek davetlilere mini konser verdi.

Kırıkhan ilçesindeki mesire alanında Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenen festival etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Nazlı Öksüz Tubay ile yerel sanatçılar sahne aldı.

Ardından kavun üreticileri, tadı ve aromasıyla meşhur Kırıkhan kavunlarını, aralarında gurmelerin de bulunduğu jüri üyelerine tattırdı.

Puanlamaya giren 24 üreticiden en iyi kavun üreten üç çiftçiye altın ödülü verildi.

Kırıkhan Kaymakamı Erkayıran, festivalde yaptığı konuşmada, bu tür festivallerin ilçeye renk kattığını söyledi.

Kendisinin de mini bir konser vereceğini belirten Erkayıran, şöyle devam etti:

"Birazdan çalacağım bağlamayı 43 yaşında öğrenmeye başladım. Şu anda çalmaya çaba gösteriyorum. Kırıkhan'ın geçmişinde, geleneğinde aşıklık geleneği zaten var. Eğer biz bunu yaşatacaksak bu topraklarda yaşatmalıyız diye düşündüm. Yaptığım çalışmalarla bu topraklarda bağlama çalmayı, yaymayı hedefledim. Bu amaçla halk eğitim merkezimiz tarafından birçok kurs açtık. Bu kurslar kurum müdürlerimize ve bazı vatandaşlarımıza yönelik oldu."

Erkayıran, konuşmasının ardından Kırıkhan Engelliler Derneği üyeleriyle birlikte bağlama çaldı.

Bu sırada, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, belediye başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinsever Kalkan'dan oluşan protokol üyeleri de "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım" adlı türküyü seslendirerek vatandaşlara mini konser verdi.

Festivalin sonunda vatandaşlara kavun ikram edildi.

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