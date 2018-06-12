"Festivaller ulusal sinemanın can damarı"

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - "8. Malatya Uluslararası Film Festivali"ne eklenen kısa film bölümünde, 3 kısa filme 10'ar bin lira para desteği verilecek. Festival Direktörü Suat Köçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin 9-15 Kasım'da gerçekleştirileceğini söyledi. Şimdiden çok sayıda başvuru geldiğinin altını çizen Köçer, 2018'in en iyi filmlerinin ilk iki gün içinde festivale başvuru yaptığını kaydetti. Suat Köçer, bu yıl festivalde önemli yenilikler olduğunu vurgulayarak, "Biz ulusal sinemanın üretim kısmını çok önemsiyoruz. Festivaller bir taraftan filmlerin ve konukların şehirle bütünleşmesi, seyirciyle buluşması anlamına geliyor ama bir taraftan da sinemayı destekleme yönü var. Geçen yıl başlattığımız 'Malatya Film Platformu'nda iki uzun filme 100'er bin liralık Aile Filmleri Desteği ile TRT desteğimiz var." dedi. Kısa filmin sinemacıların yetişmesi açısından oldukça önemli olduğunu aktaran Köçer, "Kısa film, gittikçe sektörleşmeye başlayan bir alan. Artık Türkiye'de kısa film üzerine yarışmalar, film günleri, bir takım fonlar, çalışmalar ve eğitimler var. Ancak kısa filmcilerin destek ve gösterim konusunda önemli problemleri var. Uzun metraj filmler zaten çeşitli şekillerde gösteriliyor. Kısa filmler ise gösterim konusunda dezavantajlı bir yerde duruyor." ifadelerini kullandı.

- "Malatya Film Platformu'na kısa film bölümü ekliyoruz" Köçer, geçen yıl festival kapsamında kısa filmlerin büyük sinema salonlarında gösterildiğini vurgulayarak şu bilgileri verdi: "Kısa filmlerin seyirciyle büyük salonlarda buluşması için geçtiğimiz yıl bir yenilik yapmıştık. Uzun metrajların öncesinde büyük salonlarda kısa filmleri göstermeye başladık. Bu onları çok mutlu etti. Çünkü onlar genelde küçük salonlarda gösteriliyor. Ayrıca Turkcell'in TV+ sistemi var. Teliflerini kendimiz karşılayarak, finale kalan 10 filmi, seyirciyle buluşması için orada yayınlattık. Bir de bu filmlerin sinema salonlarında yayınlanabilmesi için DCP (Digital Cinema Package) formatında hazırlanması gerekiyor. Bu maliyeti de yine biz karşılamıştık. Bunlar kısa filmciler için oldukça önemli." Kısa film konusunda bir blok halinde yenilikler yaptıklarına değinen Köçer, "Bu yıl, Malatya Film Platformu'na kısa film bölümü ekliyoruz ve bu kapsamda 3 kısa filme 10'ar bin lira para desteği vereceğiz. Bunu da bir partnerle yapmaya karar verdik. TRT buna talip oldu. Dolayısıyla bu desteğin adını 'TRT Kısa Film Yapım Desteği' olarak belirledik. İnşallah bu seneden başlayarak festival çatısı altında her yıl 3 projeye 10'ar bin lira vereceğiz. Kısa süre sonra başvurular başlayacak. Ön jürinin değerlendirmesi sonucu projesiyle başvuranlardan onu finale kalacak. Bu projelerin sahipleri sunum eğitimi alacak, ustalık sınıfı eğitimleri ile atölye çalışmalarına katılacak. Festivalin son gününde ise ana jüri karşısına geçerek projelerini sunacaklar." ifadelerini kullandı.

Festival Direktörü Köçer, geçen yıl düzenlenen kısa film atölyesinin bu yıl yine yapılacağına dikkati çekerek, çeşitli başlıklar altında bu atölyenin büyük bir eğitim programına dönüştürüleceğini dile getirdi. - "Festivaller, ulusal sinemaya her zamankinden daha fazla destek vermeli" Festivallerin sinemanın gelişmesi için önemine dikkati çeken Köçer, şunları söyledi: "Festivaller ulusal sinemanın can damarları. Vizyon şansı bulamamış filmleri seyirciyle buluşturuyor. Film üretim aşamasındaki aktör, yönetmen, yapımcı, dağıtımcı ve oyuncuları da seyirciyle bir araya getiriyor. Ayrıca hepsinin birbiriyle buluşmasını sağlıyor. Sağladığı fonlarla ulusal sinemanın üretim aşamasını destekliyor festivaller. Para ve imaj ödülleriyle, ulusal sinemanın katmanlarını oluşturan faktörleri motive ediyor. Festivaller ulusal sinema açısından çok önemli. Böyle bir ortamda, festival yönetimlerinin mutlaka, ulusal sinemanın gelişimi ve uluslararası boyutta da daha iyi noktalara gelmesi için ulusal sinemaya her zamankinden daha fazla destek vermeli ve yer ayırmalı."