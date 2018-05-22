Fethiye açıklarında balina görüntülendi

Cihan KAYA / FETHİYE (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, balıkçılar tarafından yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir balina görüntülendi. Balıkçı Arif Arıkan, Muğla'nın Fethiye ilçesi Kızıl Ada açıklarında bir balina olduğunu farketti. Tekneyle yaklaştığı balinayı bir süre takip eden Arıkan, cep telefonuyla da kaydetti. Daha önce de yılın bu aylarında bölgede balina gördüklerini belirten balıkçı Arif Arıkan, "Ancak, ilk kez kıyıya bu kadar yakın bir balinaya rastladık. Açık denizde tatbikat var. Savaş gemileri nedeniyle balinanın bu kadar kıyıya yaklaştığını tahmin ediyoruz. Balinanın boyu yaklaşık 10 metre vardı. Bizimle birlikte uzun süre seyretti. Daldığı sırada fotoğrafını çekmek isterken uzaklaştı" dedi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Filiz, görüntülerdeki balinanın 'kaşalot' ya da 'ispermeçet' olarak bilindiğini belirterek "Akdeniz'de nesli tehlike altında olan kaşalotun Türk sularında yaşama şansı bulması sevindirici" dedi.
Kadıköy'de eşini öldüren zanlı hakkında karar çıktı! Sözleri şoke etti
15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!
24 Haziran seçimleri sonrasında bedelli askerlik çıkar mı? Cumhurbaşkanı adayları bedelli askerlik konusunda ne düşünüyor?
Rus turistler Türkiye'den vazgeçemiyor
İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor
İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...
Vladimir Putin'in Angela Merkel'e verdiği çiçek Alman basınını kızdırdı
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum