Fethiye açıklarında balina görüntülendi

Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, balıkçılar tarafından yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir balina görüntülendi.

Balıkçı Arif Arıkan, Fethiye ilçesi Kızıl Ada açıklarında bir balina olduğunu fark etti. Tekneyle yaklaştığı balinayı bir süre takip eden Arıkan, cep telefonuyla da görüntüledi. Daha önce de yılın bu aylarında bölgede balina gördüklerini belirten balıkçı Arif Arıkan, "Ancak, ilk kez kıyıya bu kadar yakın bir balinaya rastladık. Açık denizde tatbikat var. Savaş gemileri nedeniyle balinanın bu kadar kıyıya yaklaştığını tahmin ediyoruz. Balinanın boyu yatklaşık 10 metre vardı. Bizimle birlikte uzun süre seyretti. Daldığı sırada fotoğrafını çekmek isterken uzaklaştı" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Filiz, görüntülerdeki balinanın 'kaşalot' ya da 'ispermeçet' olarak bilindiğini belirterek, "Akdeniz'de nesli tehlike altında olan kaşalotun Türk sularında yaşama şansı bulması sevindirici" diye konuştu.

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