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Fethiye açıklarındaki mega yatlar ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 15:10 | Son Güncelleme

Fethiye Körfezi'ne demirleyen "Ocean Victory" ve "Antara" adlı iki mega yat, tatilcilerin ilgi odağı oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarına yan yana demirleyen iki mega yat, vatandaşlardan ilgi gördü.

Rus iş adamı Victor Rashnikov'a ait olduğu belirtilen 140 metrelik "Ocean Victory" isimli lüks yat, sabah saatlerinde Fethiye Körfezi Şövalye Adası yakınlarına demirledi.

Lüks yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ile su sporları araçları bulunuyor.

Ocean Victory'nin yakınına demirleyen yaklaşık 40 metrelik "Antara" isimli yat da ilgiyle karşılanırken, bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla yan yana demirli yatların fotoğrafını çekti.

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Fethiye Fethiye Körfezi Lüks yat Muğla

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