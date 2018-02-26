Fethiye'de baba vahşeti! Kurşun yağmuruna tuttu...

Olay, Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde bulunan bir pide salonunda meydana geldi. Fahrettin Halat (73) ile gelini Serpil (44) ve oğlu Salih Halat (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iş yerinin yakınında bulunan ikametine giden baba Halat av tüfeğini yanına alarak iş yerine geri döndü. Halat tüfekle kavga ettiği gelini ve oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Serpil ve Salih Halat yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan gelin Halat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Salih Halat’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, Fahrettin Halat'ın polis merkezine giderek teslim olduğunu öğrenilirken, olayı duyarak hastaneye giden Halat ailesi yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Konuyla ilgili olarak Asayiş büro ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA