Fethiye Sahil Güvenlikten tur teknelerine denetim

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, günübirlik tur teknelerinde uygulama yaptı.
Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, ilçeden tura çıkan tekneleri dönüşte durdurdu. Evrak, fazla yolcu, alkol ruhsatı gibi konularda denetleme yapan ekipler, tatil sezonunun açıldığı günden bu yana dört tekneye fazla yolcu alımı, bir tekneye ise alkol ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını bildirdi.
Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiye'nin eşsiz koylarıyla yurt içi ve dışından birçok kişinin ilgisini çektiğini söyledi.
İlçeye tatile gelenlerin huzuru için tüm kolluk kuvvetlerinin özveriyle çalıştığını vurgulayan Şahiner, "Bu kapsamda günübirlik tur tekneleri de Sahil güvenlik ekiplerimizin sıkı denetimi altında. Ziyaretçilerimizin, mavi ile yeşilin buluştuğu koylarımızda rahat bir tatil geçirmelerini istiyoruz. Fethiyemize gelen herkesin buradan memnun ayrılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.
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