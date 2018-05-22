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Fethiye'de balina görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 13:55 | Son Güncelleme

Bir balıkçı, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki balinayı cep telefonuyla kaydetti

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir balina görüntülendi.

Balıkçı Arif Arıkan, Kızıl Ada açıklarında bir balina olduğunu fark etti. Tekneyle yaklaştığı balinayı yaklaşık 40 dakika takip eden Arıkan, balinanın hareketlerini cep telefonuyla kaydetti.

Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez kıyıya yakın bir balina gördüklerini söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Filiz, görüntülerdeki balinanın "kaşalot" ya da "ispermeçet" olarak bilindiğini belirterek "Akdeniz'de nesli tehlike altında olan kaşalotun Türk sularında yaşama şansı bulması sevindirici." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı balina Fethiye kalaşot Muğla

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