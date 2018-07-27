Fethiye'de helikopter destekli trafik uygulaması

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis helikopteriyle trafik uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, yaz sezonu boyunca hizmet verecek kamera donanımına sahip polis helikopteri, ilçedeki ilk uygulamaya katıldı. Gece ve gündüz havadan görüntü kaydetme özelliğine sahip helikopter, Fethiye-Ölüdeniz yolunda yakın araç takibi yaptı.
Helikopterdeki görüntüler, özel bir donanımla canlı olarak uygulama noktasına aktarıldı. Belirlenen araçlar durduruldu. Ekipler, bazı sürücülere, trafik kurallarına uydukları için teşekkür etti, karanfil verdi.
Fethiye Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Emre Süel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Havacılık Dairesi Başkanlığının destekleriyle ilçede turizm sezonu boyunca hava ve karadan trafik uygulaması yapılacağını söyledi.
Bilinçlendirdikleri sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Süel, "Yaz boyunca uygulamalar farklı ilçelerde sürecek. Helikopterle önemli asayiş olaylarına da müdahalede bulunulacak. Vatandaşlarımızın huzurlu bir tatil geçirmelerini, mutlu ve sağlıklı bir şekilde evlerine dönmelerini istiyoruz." dedi.
Fethiye'de, Bodrum ve Marmaris gibi önemli turizm merkezleri arasında bulunmasından dolayı yaz boyunca yoğun araç trafiği yaşandığını ifade eden Süel, tatilcilerin rahat seyahat etmeleri için ilçedeki trafik ekiplerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını kaydetti.
Manisa'dan eşiyle ilçeye tatile gelen Alican Demir, uygulamanın çok güzel olduğunu, herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti.
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