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Fethiye'de tatilciler yağmura denizde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 15:30 | Son Güncelleme

Fethiye'de tatilciler yağmura denizde yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir anda bastıran yağmur nedeniyle denize giren ve sahilde güneşlenen tatilciler zor anlar yaşadı.

Sıcak havayı fırsat bilenler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda yoğunluk oluşturdu. Bir anda başlayan yağmur nedeniyle tatilcilerden bazıları sahilden uzaklaşırken bazıları şezlongların şemsiyelerinin altına sığındı.

Yağışa aldırış etmeyen bir grup ise denize girmeye devam etti. Yağmura gökyüzünde yakalanan yamaç paraşütü pilotları da zor anlar yaşadı.

Tatilcilerden Levent Kaya, yağmurdan önce havanın çok sıcak olduğunu, denizde yağmura yakalanınca şaşırdığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
deniz Fethiye Muğla Ölüdeniz Tatilci yağış

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