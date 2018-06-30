Fethiye'de yavru caretta carettalar denizle buluştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yumurtalarından çıkan 50 caretta caretta yavrusu, denizle buluştu.
Foça Mahallesi’ndeki Çalış sahiline yumurtlayan caretta carettaların yavruları, yuvalarından çıkmaya başladı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri ilk yavru çıkışı olan yuvayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Görevliler 50 yavrunun denizle buluştuğunu belirledi.
DEKAMER Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Başkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiye'de yılın ilk yavrularının denize kavuştuğunu söyledi.
İlçenin Çalış ve Yanıklar kumsalında 70'ten fazla yuva bulunduğunu aktaran Başkale, ölçümler sonucunda havaların geçen senelere göre daha serin gittiğinin anlaşıldığını dile getirdi.
Başkale, daha önceki yıllarda ağustos başına kadar yuvalama sezonunun devam ettiğini ifade eden Başkale, şunları kaydetti:
"Akdeniz Bölgesi'ndeki caretta carettaların yuva yaptığı kumsalların sıcaklık profillerini belirlemek için çalışma yaptık. Çalış ve Yanıklar kumsalı diğer kumsallara oranla daha fazla erkek birey üretiyor. Bu da dengeyi sağlayanlardan bir tanesi. Çünkü son zamanlarda küresel ısınmadan bahsediyoruz. Küresel ısınmada da sıcaklıklar dişi birey artışına sebep olacak. Erkek neslinin tükenmesi sonucunu doğurabilir. Bu nedenle Çalış, Akdeniz popülasyonunda erkek bireylerin artmasını sağlıyor."
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