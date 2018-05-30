Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin gündeme getirdiği ve hükümetin tepkisini çeken FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in iade sürecine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktıı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Gülen hakkında bugüne kadar 7 ayrı iade talepnamesi ABD’ye gönderildi. Bunların 4’ü, İstanbul’dan Tahşiyecilere Kumpas, Selam Tevhid/Kudüs Ordusu (usulsüz dinleme), Ankara’dan FETÖ Çatı, Bursa’dan polislik sorularının çalınması davaları kapsamında olmak üzere darbe öncesi dönemi kapsıyor.

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Bu 4 talep, FETÖ’nün darbe girişiminin bastırılmasından 4 gün sonra 19 Temmuz 2016’da ABD’ye gönderildi. Diğer üç talep ise Genelkurmay Çatı, Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi ve İstanbul Darbe Ana davaları kapsamında hazırlandı. Darbe suçu kapsamında ilk olarak 10 Eylül 2016’da geçici tutuklama talebi ABD’ye iletildi. 19 Temmuz 2017’de Genelkurmay Çatı davası kapsamında hazırlanan ilk iade evrakı, ABD Dışişleri Bakanlığı’na iletildi.

Türkiye ile ABD arasında suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı adli yardımlaşma anlaşması bulunuyor. Mahkemelerin iade talepleri, gerekli şartları taşıdığının anlaşılması üzerine Adalet Bakanlığı tarafından ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na iletiliyor. Dışişleri de iade talebini ABD Dışişleri Bakanlığı’na diplomatik kanallardan iletiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanlığı Ofisi’nde, söz konusu talep, iade anlaşmasında öngörülen koşullar yönünden inceleniyor.