Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!

Fetullah Gülen (77) ile Erzurum'da matbaası olan STV Ana Haberi sunan ve Kemal Gülen olarak tanınan Kevser Gülen'in babası Salih Gülen (68) hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla dava açıldı.

SGK'nın şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Fetullah Gülen'e, Emekli Sandığı Kanunu kapsamında 20 yıl 11 ay 23 gün ve Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında 1 Mart 1986 ila 30 Ocak 1990 arasında bin 410 günlük hizmetlerine istinaden 8 bin 963 gün üzerinden emeklilik aylığı bağlandığı belirlendi. Fetullah Gülen'in, Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi hizmetlerinin gerçeğe aykırı olduğuna vurgu yapılan iddianamede, diğer sanık Salih Gülen'in ağabeyi Fetullah Gülen'i kendisine ait matbaada çalışıyormuş gibi gösterdiği belirtildi.

1990'DA EMEKLİ OLMUŞ!

Fetullah Gülen'in matbaada hiç çalışmadığının tanık beyanlarıyla doğrulandığına işaret edilen iddianamede, elebaşının 1 Şubat 1990'dan itibaren emeklilik maaşı alarak SGK'yı zarara uğrattığına değinildi. Gülen kardeşlerin, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'ye dönmeyip ABD'de ve ihanetleri ile ilgili haklarında açılan davalar nedeniyle dönmeyecekleri herkesçe bilindiğinden yakalama kararının infazının mümkün olmadığı bildirilen iddianamede, bu nedenle sanıkların haklarında üzerilerine atılı suçlardan dolayı yakalama kararının infazı beklenmeksizin kamu davası açılması gerektiği kanaatine varıldığı kaydedildi. Gülen kardeşler hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi. Firari olan Fetullah Gülen ve kardeşinin 26 Nisan'da yargılanmasına başlanacak. 15 Temmuz sonrası SGK Fetullah Gülen'in emekli maaşını kesti, tüm sosyal haklarını da iptal etti. Gülen, Ekim 2014’te 1283 TL emekli maaşı alıyordu. Fetullah Gülen'in en son maaşını 19 Temmuz 2016’da çektiği ortaya çıkmıştı.