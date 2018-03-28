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Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:02 | Son Güncelleme

Fetullah Gülen'in 26 yıl boyunca kardeşinin Erzurum'daki matbaasında çalışıyormuş gibi gösterilerek sahte belgelerle emekli olduğu ortaya çıktı. FETÖ lideri ile onu sahibi olduğu "Gülen Matbaası"nda çalışıyormuş gibi gösteren firari kardeşi Salih Gülen'in "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Gülen'in en son darbe girişiminin sonrasında 19 Temmuz 2016’da maaş çektiği ortaya çıktı.

Fetullah Gülen (77) ile Erzurum'da matbaası olan STV Ana Haberi sunan ve Kemal Gülen olarak tanınan Kevser Gülen'in babası Salih Gülen (68) hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla dava açıldı.

SGK'nın şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Fetullah Gülen'e, Emekli Sandığı Kanunu kapsamında 20 yıl 11 ay 23 gün ve Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında 1 Mart 1986 ila 30 Ocak 1990 arasında bin 410 günlük hizmetlerine istinaden 8 bin 963 gün üzerinden emeklilik aylığı bağlandığı belirlendi. Fetullah Gülen'in, Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi hizmetlerinin gerçeğe aykırı olduğuna vurgu yapılan iddianamede, diğer sanık Salih Gülen'in ağabeyi Fetullah Gülen'i kendisine ait matbaada çalışıyormuş gibi gösterdiği belirtildi.

1990'DA EMEKLİ OLMUŞ!

Fetullah Gülen'in matbaada hiç çalışmadığının tanık beyanlarıyla doğrulandığına işaret edilen iddianamede, elebaşının 1 Şubat 1990'dan itibaren emeklilik maaşı alarak SGK'yı zarara uğrattığına değinildi. Gülen kardeşlerin, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'ye dönmeyip ABD'de ve ihanetleri ile ilgili haklarında açılan davalar nedeniyle dönmeyecekleri herkesçe bilindiğinden yakalama kararının infazının mümkün olmadığı bildirilen iddianamede, bu nedenle sanıkların haklarında üzerilerine atılı suçlardan dolayı yakalama kararının infazı beklenmeksizin kamu davası açılması gerektiği kanaatine varıldığı kaydedildi. Gülen kardeşler hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi. Firari olan Fetullah Gülen ve kardeşinin 26 Nisan'da yargılanmasına başlanacak. 15 Temmuz sonrası SGK Fetullah Gülen'in emekli maaşını kesti, tüm sosyal haklarını da iptal etti. Gülen, Ekim 2014’te 1283 TL emekli maaşı alıyordu. Fetullah Gülen'in en son maaşını 19 Temmuz 2016’da çektiği ortaya çıkmıştı.

MATBAAYA BASKIN

Öte yandan Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'e ait merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Kadıoğlu Sokak'taki "Gülen Matbaası"nda ihbar üzerine 2016 yılında FETÖ/PDY'ye ait suç unsuru oluşturan birçok bilgi ve belgelerin saklandığı iddiasıyla arama yapılmıştı. Matbaa sahibi Salih Gülen ve Fetullah Gülen hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, "1 numaralı şüpheli" olarak yer alan Fetullah Gülen'in "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22,5 yıl, "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan ise 2- 7 yıl hapsi istenmişti. Salih Gülen hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Gülen kardeşlerin, kırmızı bülten, difüzyon mesajıyla yakalama kararları halen devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fethullah Gülen

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
akkoyunlar recep ve tayfasının bunlardan hiçmi haberi yoktu 15 temmuzda boşuna telef oldunuz.
@kemler en buyuk fetocu onlar sadece aralarinda hırsızlık paralarındaki payda anlaşamadılar bunlarin derdi vatan değil saray yok değil diyorlarsa hadi fetosa hocam dediyse ta kim her istediğini vermişse kim fetosu övmüşse kim kasila kasila poz vermisseytaaa
BRAVO,YENİ FARK ETMİŞLER,ABDULLAH GÜLÜN OĞLUDA ÇAKMA SSK LI.ONADA BİR SORUŞTURMA LÜTFEN.BU SALYA SÜMÜKLÜ ORDUSU BİRDE ALLAH DER BAŞKA BİRŞEY DEMEZLER,HERTARAFLARI ALLENGİLLİ İŞLER.
günaydın adamın emekliliğe ihtiyacı mı var ne istemişse vermişler ne istedinde vermedik dedi
AKP yeni iktidar olduğundan şimdi farkına vardılar! YERİİİM HAAAAM DERİM. AKP=FETÖ FETÖ=AKP gerisi masal -hikaye
Bunda şaşıracak ne var ki adam zaten sahtekar şarlatan vatan haini başka ne bekliyordunuz vatansever dürüst olmasını mı?bi gebermedi soysuz memlekette bayram havası essin.
bu cehape varya yatacak yeri yok. nasıl farketmez bunu yıllarca ssk genel müdürlüğü yapancehape genel başkanı buna nasıl izin verir utanmalı.
zaten öyle diyorlar emekli maaşlarını çekip çuvallarla man adasına sevkediyorlarmış vay hain hırsız vay
farketmez Türkiyedeki tüm mal ve paralarına el kondu
Allah gözünü doyursun hain türkiyeyi yedin doymadınmı emekli maaşınamı muhtaçsın gözünü ancak geberip gittimi toprak doyurur senin ancak işte nasıl paracı biri olduğun karnın tok ama gözünün doymadığı bundan belli türkiyenin 81 vilayetinden 100 milyon dolarlar topladın üniversiteler evler hastaneler fabrikalar haksız yere din adına milleti soyup soğana çevirdin devşirme adamlarından zıkkımın kökünü yiyesice yedin daha bide devletten haksız yere maaşamı tenezül ettin hain FETÖ ALLAH DOYURA O AÇ GÖZÜNÜ...............
@osman_1966_yfkmb kim emekli etmiş acaba.
Buradan bir şey çıkmaz,ülkemizde çalışmadan bir işyerinde çalışıyormuş gibi gösterilip prim ödeyerek emekliliğini doldurmaya çalışan binlerce örnek var üstelik bu yeni bilinen bir şey değil ayrıca sırda değil,çalıştıran adam derseki bende çalıştı, hegün düzenli işyerine gelmesine ben gerek görmüyordum, bu iti saldım çayıra mevlam kayıra, bu durumda konu kapanır.Üstelik iti matbaada niye tutsunki bak salmış cami cemaatinin üzerine, himmet parası altında dünyayı söğüşlemiş,ümmeti muhammedin hesabını görmüş,üstelik vatana ihanet görevinide yapmış,fırsat buldukça yapacak gibide.
İşin içine para ve menfaat girince , din-iman hepsi hikaye, inanmayan baksın çevresine.
adam islamiyeti kullanarak dünyayı soydu sanki bir emekli parasınamı kaldı
17 ARALIK AYAKKABI KUTUSU OLAYINDAN SONRA DA ÇEKMİŞ,DEVLET ÜSTÜNE GİTMEMİŞ...
ya Alkah aşkına komik suçlamaları geçin. 26 yıl sgk yatan primleri paşa paşa toplamış. toplarken de biliyorlardı çalışmadığını. ülkemizde bir milyon kişi bu durumda. adam gibi suçlamalar yapılsın, adam gibi delillerle. yoksa bu iş sulanıyor. belki de amaç bu işi sulandırmak
BU SİYONİST UŞAKLARIN DA KALLEŞLİĞİN, ALÇAKLIĞIN, SAHTEKARLIĞIN, VE VATAN HAİNLİĞİNİN HER TÜRLÜSÜNÜ BULABİLİRSİNİZ
gülenin yancıları şimdiye kadar neden ses çıkarmamışlar bunca yıl ödeme yapılmış kimse araştırmamış mı ne iş yapar diye
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