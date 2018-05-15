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Fethullah Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 07:43 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Pensilvanya’da cemaate ait bir vakfın bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Örgütün internet sitesinden paylaşılan videoda Fethullah Gülen’in, bir grup ile topallayarak kermese geldiği görülüyor.

Etkinlikte diğer FETÖ üyelerine yardım amaçlı düzenlenen kermesi ziyaret eden Gülen, burada kermese gelenlerle sohbet ettiği görüldü.

Geçtiğimiz günlerde, Gülen’le bağlantılı olduğu gerekçesiyle İzmir’de yargılanmasına devam edilen Rahip Andrew Brunson’un davasını takip eden New York Hıristiyan Kilisesi rahiplerinden William Devlin’in The Christian Post’un internet sayfasında yayımlanan makalesinde, kamuoyuna Brunson ile Fetullah Gülen’in takas edilmesi önerisinde bulunulmuştu

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Fethullah Gülen FETÇ ABD

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Aptalın peşinden gidenler de Aptal o kadar aptaldır. Memleketimizde ne çok aptal varmış.
Haysiyetsiz allahtan korkmaz namussuz allah seni bildiği gibi yapar inşallah . Senin yüzünden ülke ne hale geldi
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