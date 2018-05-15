Fethullah Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Etkinlikte diğer FETÖ üyelerine yardım amaçlı düzenlenen kermesi ziyaret eden Gülen, burada kermese gelenlerle sohbet ettiği görüldü.
Geçtiğimiz günlerde, Gülen’le bağlantılı olduğu gerekçesiyle İzmir’de yargılanmasına devam edilen Rahip Andrew Brunson’un davasını takip eden New York Hıristiyan Kilisesi rahiplerinden William Devlin’in The Christian Post’un internet sayfasında yayımlanan makalesinde, kamuoyuna Brunson ile Fetullah Gülen’in takas edilmesi önerisinde bulunulmuştu
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