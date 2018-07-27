'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Fetullah Gülen ile ilgili şok bir iddiada bulundu. Akşit FETÖ lideri Fetullah Gülen'in öldüğünü, cesedinin ise Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi. Akşit, "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana... FETO öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da... " dedi.
"ÖLDÜĞÜ YER NEW JERSEY'DE"
SuperHaber'e konuşan Cevat Akşit, şu iddialarda bulundu:
"Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz' diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben; New Jersey'de... Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı, özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti."
AKŞİT FETÖ TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORDU
Fetullah Gülen ile yaptığı mücadeleler ile tanınan bir isim olan Akşit geçtiğimiz günlerde, FETÖ tarafından öldürülmek istendiğini açıklamıştı.
KANSER OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
Bir süre önce örgüte yakın kaynaklar tarafından Fetullah Gülen'in kanser olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
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