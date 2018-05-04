"Fethullah Gülen'in kullandığı atleti giyip uyuyordum"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 3'ü tutuklu 20 sanık ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz bir sanık ise duruşmaya katılmadı. İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuklu sanık Oktay Adana, savunmasında, örgütte "mahrem imam" olarak görev yaptığını itiraf etti. 2008'den beri askeri yapılanmanın astsubay ve uzman kadrolarından sorumlu olduğunu anlatan Adana, "2014 yılına kadar bu görevim devam etti. Daha sonra beni Eskişehir'e 'müdür yardımcısı' diye adlandırılan bir pozisyona aldılar. 'Mahrem imam' diye adlandırılan şey, cemaatin içinde 'birim' olarak adlandırılırdı. 10'a yakın birim vardı. Ben astsubaylardan sorumluydum." diye konuştu. Adana, mahrem imam görevlendirmelerinin tıpkı personel alımı gibi yapıldığını dile getirerek, "Mahrem imam olabilmek için mülakat yaparlar. Ne kadar kitap okuduğunu, cemaat için neler yaptığını sorarlar. Sonra 'Biz sizi arayacağız.' diyerek gönderirler. Uygun bulurlarsa görevlendirirler. Bu göreve gelenler yılda bir Fethullah Gülen'i ziyarete giderler. Ben 2013 yılında ABD için vize başvurusu yaptım. Ziyarete gidecektim. Bana vize vermediler. Bu yüzden gidemedim." beyanında bulundu.

- "Gülen üzerindeki atleti hediye olarak bana gönderdi" Üst kademede görevde olanlara çeşitli zamanlarda terör örgütü elebaşı Gülen'den hediyeler gönderildiğini belirten Adana, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir görev vardı. 40 kitap okunacaktı. Verilen kitap okuma görevini herkesten önce tamamlamışım. Amerika'dan, Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi. Gülen'in kullandığı atleti giyip uyuyordum. Bana birkaç beden bol olsa da kullandım. Bunun dışında özel basım eşarplar, takke, tesbih gibi hediyeler de geliyordu. Bu, birçok kişinin üzerinden çıkan bir dolarlar da hediyeydi. Aslında bu dolarların hemen bozdurulmasını, ufak da olsa bir şeyler almamızı istemişlerdi. Yılda bir evlere özel bir ekip gelir, tıpkı emniyet gibi köşe bucak aranırdı. Kitaplığımızda bulunacak kitapları belirlerler, tüm dijital eşyalarımız kontrolden geçirilirdi. Ben sayısını hatırlayamıyorum ama ByLock kurulumu yaptım. Onun öncesindeki ve darbe girişimi sonrasındaki programları da kullandım."